Direkt obišao bosansku stranu granice gdje se pucalo: 'Iz Hrvatske se vrate goli, bosi, istučeni, krvavi'

Život na granici je opasan i tvrd. Obišli smo mjesto prošlotjedne navodne pucnjave vozeći se makadamom prema rijeci Korani, odnosno granici BiH i Hrvatske.

Na odmorištu smo nabasali na skupinu mladića koji kažu da su ribiči, no sa samo jednim štapom, a njih su bila četvorica. A i odjeća nije bila prikladna na lov štuka i pastvrva, kako su nam rekli. Govor tijela i odbijanje snimanja bude sumnju - koga smo sreli - slučajne prolaznike ili krijumčare ljudima?

Nemoguće je znati pa smo za svaki slučaj otišli dalje.

Obišli smo bosansku stranu granice, najbliže je mjesto Koranski lug gdje se prošle srijede, kako je priopćila Policijska uprava Karlovačka, dogodila pucnjava.

Za koju do danas nije točno utvrđeno tko je pucao, migranti, krijumčari ili netko treći, niti je li pucano prema hrvatskoj policiji, ali se pucnjava dogodila s BiH strane granice, a iz karlovačke policije su rekli i da ovo nije prvi put da s bosanske strane granice odjekuju pucnji.

To nam potvrđuju i ljudi koji uz granicu žive.

Ismet Sadiković iz mjesta Šturlić pokazuje nam kuću u kojoj su migranti redovito gosti: "Navečer ih bude i po 70. Policija dolazi, ali oni je uoče i maknu se."

Čuo je i za pucnjavu kojom se bavila hrvatska strana. "To je 100 posto uvjerljivo da oni napadaju i to rade. Migranti, sto posto", govori nam. Na pitanje zašto to rade kaže: "Pa zato što su odmetnuti, oni su po skupinama, jedni od drugih otimaju pare i slično."

Uvjeren je da se migranti međusobno napadaju, kaže da napadaju čak i mještane.

Ejup Trećić ne misli tako: "Ne napadaju nikoga. Ne uzimaju. On dođe do mene, pokazuje, traži ako je gladan. Ako je žena u kući, kažem joj da dade nešto".

I dok smo razgovarali, naišla su dvojci migranta.

A što se službeno zna o prošlotjednoj pucnjavi na granici otišli smo provjeriti u Bihać, u sjedište kantonalne policije.

Ale Šiljdedić glasnogovornik je MUP-a Unskog-sanskog kantona i govori nam: "Tog dana smo zajedno s kolegama iz granične policije pretresli to područje, između 70 i 80 migranata je pronađeno u tim šumarcima, oni su svi prevezeni u kamp Lipa gdje su ispitani, provjerene su njihove izjave."

Istraga traje, doznali smo da na mjestu i u blizini pucnjave nisu pronađene čahure, ali ni krijumčari.

Šiljdedić nastavlja: "Morate biti svjesni da će migranti ostati i pričekati na mjestu gdje se pronađu, jer ne poznaju lokaciju i teren, a osobe koje se bave krijumčarenjem sigurno znaju kako izbjeći naše patrole i kontrole."

U samom Bihaću migranata nema, 300-tinjak ih boravi u prihvatnom centru.

Kamp Borići nalazi se gotovo u centru Bihaća. U trenutku našeg boravka tamo, jedna je skupina došla, pričekala da ih puste unutra. Jedna obitelj se također vratila, moguće iz šetnje gradom.

A dok smo čekali odobrenje za ulazak, imigranti su nam sami od sebe počeli pričati kako ih je napala hrvatska policija.

"Da bi nas udaljili od ulaza", govore nam.

U razgovoru s trojicom mogranata doznajemo da su se vratili iz Hrvatske i da ih je hrvatska policija tukla i razbila im telefone. Čak su ih pokazali. Naravno, nemam nikakvog dokaza da je stvarno tako i bilo. Tvrde da im se to dogodilo baš danas.

I onda su se pojavila još trojica s istom pričom i razbijenim telefonima.

"Da, policija. Meni isto, jučer sam ga popravio", tvrdi jedan od migranata. Kaže, prepoznao je hrvatsku policiju po oznakama - i palicama.

Ali u tom trenutku su nas udaljili od ulaza, u kamp nismo mogli.

O postupanju hrvatske policije pri odvraćanju migranata već smo čuli priče pa i vidjeli snimke, i to baš s istog područja uz rijeku Koranu. RTL je prije dvije godine prikazao snimke, radilo se o materijalu iz zajedničkog istraživanja novinara više europskih kuća.

Na snimkama su se vidjeli ljudi odjeveni u fantomke koji tuku migrante i vraćaju ih iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu. Kako je tada istaknuto, radilo se o nezakonitoj strategiji takozvanih push backova. No, službeno - nitko u uniformi hrvatske policije to ne radi.

Ljudi pak sreću migrante nakon neuspješnih prelazaka granice. "Znaju se vratili goli, bosi, istučeni, krvavi, ima svega. Od hrvatske policije najviše dobiju. Kažu da ih policija tuče, da im otimaju telefone da bi ih polupali", ispričao nam je Ejup Trećić.

Iz Vlade nisu samo uvijek tvrdili da to policija ne radi, nego i baš danas sam premijer tvrdi da policija besprijekorno čuva granicu prema BiH i da nikakva žica na njoj nije potrebna. "Hrvatska ima preko 6000 policajaca na granici, čuva svoju granicu, nema žicu na granici s BiH niti će imati jer s druge strane žive i Hrvati i svi građani BiH", rekao je predsjednik Vlade Andrej Plenković.

O metodama čuvanja te granice, kako ispada, i dalje postoje različite verzije i tumačenja. Istinu možda zna rijeka Korana.