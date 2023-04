Direkt u predgrađu Dubrovnika gdje se vile prodaju za milijune eura! Tko to tamo živi?

Dubrovnik je postao pretijesan za sve bogataše koji žele u gradu pod Srđem imati nekretninu. Kao neki paralelni svemir u kojem se okupani šampanjcem nadmeću čija je veća. Vila, naravno.

Slavica Ecclestone, košarkaš Bojan Bogdanović, umirovljeni nogometaš Mark Viduka pa sve do jednog od najbogatijih Rusa, Putinu bliskog Viktora Vekselberga. Svi oni - za malo privatnosti spremni su izdvojiti čitavo bogatstvo!

"Vile nemaju jediničnu cijenu, one se ne prodaju po metru kvadratnom, cijena je od dva milijuna do deset milijuna eura", kaže nam Goran Pikunić, vlasnik agencije za nekretnine koji poručuje da su neke vile poskupile i do 100 posto.

Upravo u agenciji koju su snimile kamere RTL-a mogu se pohvaliti da su nedavno prodali i najskuplji kvadrat u Hrvatskoj. Nevjerojatnih 58.000 eura po kvadratu za poslovni prostor na Stradunu koji je za ukupnu cijenu od 2,2 milijuna eura kupio nama nepoznati Hrvat. No, zato znamo što voli Babo! Osim kuće na Stradunu koja izgleda impozantno, izdvojio je nekoliko milijuna eura i vilu u Lozici koja između ostalog ima i vlastito pristanište za brod.

Kupnjom vile u dubrovačkom predgrađu brojni vlasnici kupuju i "privatnu" plažu što zapravo ne bi smjeli pa tako je ovo trenutno jedini prolaz do mora koji mogu koristiti stanovnici Lozice koji tu žive čitavu godinu!

Podatak da je u Hrvatskoj cijena kvadrata nekretnina rasla najviše u cijeloj Europskoj uniji strance ne zanima pretjerano jer oni kod nas i dalje kupuju svaku treću nekretninu. Iako su vile duplo skuplje - i dalje se prodaju kao lude!

"Netko će reći to je skupo, ali nama kad dođu imućni klijenti to i dalje nije skupo jer te kuće koliko bi vrijedili u Francuskoj ili Italiji, mi smo i dalje njima jeftini - mi smo im affordable luxury", tvrdi Iris Domazet Malobabić, vlasnica agencije za luksuzni turizam.

Ako nemate novaca za kupnju vile u Dubrovniku, nemojte očajavati jer uvijek ju možete iznajmiti. Barem na jednu noć. Da bi se pokrili posteljinom od češljanog egipatskog pamuka na uzglavlju od mramora, za osam dana uživanja u ovoj vili izdvojit ćete skoro 50 tisuća eura! Mnogi stranci koji se svakodnevno dolaze diviti zidinama - uglavnom nemaju pojma po kojem luksuzu hodaju!

"Mi smo iz Walesa i tamo je kišno i hladno, a ovdje je sigurno toplije. Posebno ljeti", kaže Nick iz Walesa.

A bučno je ovih dana i na gradilištu u Lozici gdje će se uskoro skućiti jedan od najpoznatijih 'Vatrenih', Metkovčanin Darijo Srna. Samo nekoliko kilometara dalje prije osam godina Slavica Eccelstone je kupila staru kamenu kuću za tri milijuna eura da bi ju odmah srušila i na njezinim temeljima digla još skuplju vilu. Tako je već skupi dubrovački kvart postao možda i najskuplji u državi.