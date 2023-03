Direktova analiza: Koliko Hrvata, a koliko Srba podržava Putina?

Rat u Ukrajini doveo nas je ne samo do inflacije i visoke cijene energenata, nego i do nove polarizacije koju je u Direktu analizirao Petar Panjkota.

Polarizaciju u Hrvatskoj lijepo simboliziraju suprostavljena stajališta premijera i predsjednika?

Kako predsjednik evidentno obožava kontrirati vladi gdje god stigne to sustavno radi i oko teme rata u Ukrajini. Tako smo jedina zemlja u Europi, možda i u svijetu, gdje premijer čvrsto drži stranu Ukrajine, a predsjednika hvale u Kremlju.

Milanović je također glasno bio protiv obučavanja ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj, protiv čega je bila i lijeva i desna oporba u Saboru i možda je baš to dovelo do iznenađujućih rezultata RTL-ove ankete po kojoj su i građani velikom većinom, njih 60 posto, bili protiv obuke Ukrajinaca u Hrvatskoj, tek trećina građana bila je za. No, u međuvremenu su nam stigli rezultati sveeuropske ankete Eurobarometra, prema kojoj građani Hrvatske ipak čvrsto stoje uz Ukrajinu.

Na pitanje jesu li za sankcije protiv Rusije njih čak 82 posto odgovorilo pozitivno. Protiv sankcija ih je tek 16 posto, a taj je rezultat osam posto iznad prosjeka Europske unije. Kad je u pitanju, ne obuka vojnika, nego slanje vojne opreme Ukrajincima, 73 posto Hrvata je za. I taj je rezultat osam posto iznad europskog prosjeka.

Dakle prema novim podacima ispada da Hrvatska nije toliko polarizirana. Kakvi su rezultati u drugim zemljama?

To su očekivani rezultati. Istaknimo samo slanje vojne opreme Ukrajincima, što najviše favoriziraju Skandinavci, prije svih Šveđani, ali i 90 posto Poljaka, koji su najizloženiji Rusiji i vjerojatno se boje da bi ruska pobjeda u Ukrajini značila da su oni sljedeći.

Slanje oružja najmanje se sviđa drugim istočnoeuropskim zemljama koje su dugo gajile bliske odnose s Rusijom, to su Slovačka, Grčka i Bugarska.

U rijetko kojoj zemlji Rusija ima takve saveznike kao što ima u Srbiji?

Da, Krim je Rusija, Kosovo je Srbija bila je najpopularnija fotomontaža na početku rata, a i danas u centru Beograda stoji ovaj mural podrške, kako piše, bratu Putinu. Jedino su u Beogradu i Damasku prosvjedovali za njega.

A ovi podaci govore koliko su Srbi u raskoraku s Europskom unijom. Sankcije Putinu podržava tek njih 12 posto, a gotovo četvero od petero ih je protiv. Ipak, to ne znači da bi ratovali na strani Rusije, jer se njih više od polovice zalaže za neutralnost, tek trećina daje podršku Majci Rusiji, a njih svega 4,4 posto podržava žrtvu agresije.

Rijetki podržavaju Ukrajinu, ali svejedno Aleksandar Vučić više ne može sjediti na dvije stolice?

Da, Vučić je deset godina u Srbiji predano gradio kult ruskog predsjednika, on mu je bio najdraži gost, hvalio se kako se stalno s njim čuje telefonom, a onda je okrenuo ploču i krenuo se distancirati.

Iako je Srbija i danas jedina europska zemlja osim Bjelorusije koja nije Rusiji uvela sankcije, Vučić se, kako sam kaže, mjesecima nije čuo s Putinom, a i zna da ne može računati na ikakav napredak prema Europskoj uniji, ako se jasno ne distancira.

Pa se tako distancirao i prošli tjedan na Općoj skupštini UN-a, gdje je Srbija bila uz sve druge europske zemlje u osudi Rusije povodom godišnjice rata, osim opet Bjelorusije.

Skupština UNa je dobar trenutak da pogledamo tko su stvarno ruski saveznici. Uz njih su Sjeverna Koreja i Sirija, ali i oni koji su suzdržani su saveznici?

Da, donekle, a među takvih 30-ak su i dvije najmnogoljudnije zemlje na svijetu, Indija i Kina, koje praktički od početka rata nastoje zadržati nekakav neutralan stav, s tim da je Kina jedina članica G20 koja je prije neki dan odbila potpisati izjavu kojom se osuđuje ruska agresija na Ukrajinu.

A sada međunarodnu zajednicu tresu obavještajne informacije o tome da Kina razmišlja kako još i vojno pomoći ruskoj vojsci u Ukrajini, što bi značilo opasno pomicanje prema Trećem svjetskom ratu.

Ali Rusija i Zapad na jednom mjestu blisko i skladno surađuju

Ne na zemlji, doduše, nego 400 kilometara iznad naših glava. Međunarodna svemirska stanica vjerojatno je jedino mjesto na svijetu gdje i dalje skupa rade Rusi i Zapadnjaci, i to ni približno protiv svoje volje, nego u maksimalno prisnim odnosima, ovo je fotka neki dan objavljena na Instagramu sa captionom "The joy of friendship", dakle radost prijateljstva. Tu su, dakle, i Amerikanci i Rusi i Talijanka, svi skupa u službi čovječanstva. E, kad bi se vođe nacija na zemlji na njih ugledali.