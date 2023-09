Sam sebi je dodijelio stan od 90 kvadrata u centru Zagreba, dobio je državnu subvenciju za gradnju kuće u Vinkovcima (dok ima još jedan stan), a skoro je postao i izvanredni profesor na fakultetu. Kakvo vrijeme za biti ministar Banožić.

E ali sada ga malo zafrkavaju sa zakonima i procedurama. Nije sam sebi smio dodijeliti stan - bio je u sukobu interesa i zato dobio kaznu od 930 eura. Koliko bi možda sada iznosila jedna mjesečna najamnina za stan te veličine na toj poziciji.

"Nije sada on išao nešto, ja sam za, mislim da je to u redu. A visoki upravni sud je rekao da je bio u sukobu interesa kada je to napravio. E to vi kažete, ja to nisam pročitala", komentira slučaj Zagrepčanka Mirjana dok njezina sugrađanka Ajozija kaže:

"Mislim bi se on trebao iseliti iz tog stana"

Ne samo da se neće iseliti nego će se na ovu odluku i žaliti. Nakon što su prvo Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa, pa Upravni sud, pa Viši upravni sud dali isto mišljenje.

"Smatram da je presuda nepravedna, žalit ću se na tu presudu Ustavnom sudu" komentirao je Banožić presudu.

Da bi uopće mogao dobiti stan na korištenja, prvo mu je trebalo izmijeniti status: to je napravio isti dan kada si ga je dodijelio. Onda se na taj stan potrošilo 360 tisuća kuna kako bi se preuredio. Pa ne može sada tek tako odustati, život u centru Zagreba na račun poreznih obveznika previše je primamljiv.

Popularna zagrebačka špica je tu na 100 metara, ima puno dobrih restorana u kojima se može lijepo pojesti, a stanovi su prostrani i puni prirodnog svjetla. Pa tko ne bi ovdje htio živjeti, u stanu od 90 kvadrata. Čak ni kada to znači da se potpuno potkopavaju i urušavaju svi mehanizmi zlouporabe moći, kada se šalje poruka da je ovo jedini način na koji se može uspjeti u Hrvatskoj i da javni interes ne znači baš ništa.

"Drago mi je da je Visoki upravni sud donio odluku kakva je jer mi se čini da je riječ o predmetu koji je vrlo čist, tu nema nikakvih dvojbenih činjenica. Mislim da se u ovom predmetu ne bi trebala donijeti nikakva drugačija odluka zato što je utemeljena na činjenicama.", kaže nam Nataša Novaković, bivša predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa

Ali i dalje nitko neće preuzeti odgovornost, jer nismo mi Norveška gdje ministar daje ostavku nakon što je ponio službeni telefon na odmor. ((Per Sandberg)) Ili Švedska gdje je ministrica trgovine dala je otišla jer je 90-ih zaposlila dadilju na crno. Lider jedne norveške stranke povukao se nakon što je otkriveno da je ukrao par sunčanih naočala. I dobro, krađa nije manji etički prekršaj, ali se političar ispričao i povukao.

"Želim reći da mi je nevjerojatno žao i želim se ispričati svima koji su umiješani" kazao je Bjornar Moxnes, bivši čelnik stranke Rødt

Kod nas samo žalba, nikakva isprika. A sve ovo dolazi nakon što se prije malo više od mjesec dana Banožić svjetski osramotio sa skriptom, pardon priručnikom za e-marketing gdje je u 2020. godini spominjao The Facebook, MySpace i diskete.

"Čak i ako nisu toliko evidentno loši rezultati, postavlja se pitanje koja je motivacija nekoga da se u vrijeme mandata baš mora izabrati u recimo zvanje redovitog ili izvanrednog profesora. Jer to uvijek otvara pitanje: Kako netko s pozicije moći plaća ili je u mogućnosti platiti nekim trgovanjem utjecaja ili na neki drugi način to da ga se izabere", kaže Blaženka Divjak, bivša ministrica obrazovanja

Koristi veliki stan u centru Zagreba, gradi kuću u Vinkovcima, dok tamo ima još jedan stan: zgrabi što možeš, dok možeš - izgleda da je jedino to važno.