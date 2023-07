U Hrvatskoj je umjetno inteligentan i pas.

A roboti se i dobro zabavljaju, osim kada se ne svađaju s predsjednikom Sabora.

Ali vjerovali ili ne u Hrvatskoj se umjetna inteligencija koristi na vrlo specifične i praktične načine. U kombinaciji s telemedicinom - u novim tehnologijama već su se ispraksirali u zagrebačkom Domu zdravlja. Tu imaju Mesi tablet kojim se mjeri EKG, spirometriju ili cirkulaciju. Imaju i chatbot Megi digitalnu asistenticu za kardiovaskularno zdravlje.

"Vodi računa o tome da se pravilno uzima propisana terapija, ona ih podsjeća da izmjere krvni tlak, ona ih podsjeća na to da uzmu pravilnu terapiju, isto tako da ako dođe do nekih promjena da se jave svojem nadležnom liječniku, a liječnik ima uvid u dnevnik vođenja samokontrole krvnog tlaka", kazala nam je Anita Struški, pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo zagrebačkog Dom zdravlja.

Uz doktoricu Megi, tu je i viličar Trey. Osmislili su ga u Gideonu, a napredni roboti se koriste u Atlantic Grupi, Orbicu i Tokiću. Trey može mapirati skladište u 3D prostoru, detektirati i pratiti ljude i druge viličare.

"Koristimo umjetne neuronske mreže, AI modele, kako bi roboti mogli razvoziti teret po skladištu, utovarivati i istovarivati palete u kamione i na neki način obavljati teške poslove umjesto ljudi tako da se ljudi mogu recimo pozabaviti nekim možda kreativnijim poslovima", kazala nam je Valentina Zadrija, voditeljica razvoja proizvoda u Gideonu.

Ali AI se upliće i u turizam. JellyRide je aplikacija bazirana na umjetnoj inteligenciji koja vam može isplanirati put. Samo unesete preferencije - poput mojih - ovo ljeto želim s prijateljima 5 dana provesti u Italiji, zanimaju me otoci, a imam ograničen budžet. Ponudio mi je Sardiniju, Elbu i Kapri. Dobar plan, iako nisam sigurna koliko umjetna inteligencija razumije koncept skromnog budžeta u Hrvatskoj.

"Jellyride kao platforma za uparivanje zapravo povezuje dvije strane - s jedne strane su to turisti, gosti, posjetitelji, a s druge strane agencije i turistički vodiči koji mogu realizirati takva iskustva - izlete, ture, doživljaje", kazao je Vedran Srhoj-Egekher, suosnivač i direktor JellyRidea.

Umjetna inteligencija u Hrvatskoj radi svašta od pomaganja u pronalasku raka pluća, do toga da vam javlja treba li vašoj paprici u povrtnjaku više vode i svjetla. Ali ona je zapravo svugdje.

"Mi moramo shvatiti da svaki puta kada izvadimo naš pametni telefon i uslikamo neku sliku postoji neka umjetna inteligencija koja detektira da li se smijemo ili ne, kako da napravi idealno osvjetljenje na slici i slično. Mi je svi koristimo cijelo vrijeme", kazao je Mislav Malenica, predsjednik udruge CroAI.

A sve više se koristi i u odvjetništvu poglavito Chat GPT, najviše na engleskom govornom području. Umjetna inteligencija koriste klijenti za pravne savjete, ali odvjetnici za pretraživanje prakse, pisanje mailova, dopisa i podnesaka. Međutim - baš se nedavno jedan američki odvjetnik osramotio jer se pozvao na presedane koje je Chat GPT - izmislio.

"Ograničenje Chat GPT-a koje se često zaboravlja je to haluciniranje. Odnosno njegova sposobnost, da kao veliki jezični model, a to je tehnologija na kojoj se on temelji, isfabricira rezultat da bi udovoljio vašem upitu", kazala je odvjetnica Ema Menđušić Škugor.

Dobra je u medicini i oporbi, a radi i u skladištu. Malo halucinira, ali nitko nije savršen.

