I Kineskinje koje su tražile kuću Luke Modrića i Mali Romi iz Kruševca, ali i prijateljski raspoloženi Gordan Jandroković i Zoran Milanović, baš svi su večeras bili na utakmici Hrvatska-Armenija i svi su vidjeli kako se Hrvatska kvalificirala na Europsko prvenstvo u Njemačkoj.

Za pobjedu 1:0 zabio je Budimir, a Hrvatska je ovim rezultatom osvojila drugo mjesto u skupini i dovoljno za izravan plasman na EURO iduće godine. Nakon dva velika rezultata na svjetskim prvenstvima, hrvatski navijači sada sanjaju i završnicu europskog turnira.

A sve je pratio i RTL-ov sportski reporter Boris Jovičić.

Boris pričalo se da će ovo biti najlakša hrvatska grupa u povijesti. No, na kraju je opet bilo napeto do samog kraja. Kako je večeras izgledala Hrvatska koja kreće na Europsko prvenstvo. Hoće li ambicije opet biti velike, nakon svjetskog srebra i bronce?

Vidjeli smo dominantnu Hrvatsku - deset udaraca je ušlo u okvir vrata od 20 pokušaja, stvarno sjajna statistika. Možemo reći da je cijela ova naša skupina bila jedan vrtuljak emocija jer znamo da smo bili prvi, pa smo bili treći i nismo visjeli sami o sebi. Na kraju se to sve preokrenulo s ove dvije pobjede i Hrvatska s drugog mjesta putuje na Europsko prvenstvo.

Dobili smo Marka Pašalića, vidjeli smo i Baturinu, Vidjeli smo da Gvardijan može igrati na poziciji lijevog beka, tako da ima tu puno toga zbog čega možemo biti zadovoljni. Naravno, treba podsjetiti kako Hrvatska nije kompletna i dosta se mučila s ozljedama u ključnim utakmicama. Isto tako treba i spomenuti kako dvije utakmice, dva vezana poraza prije mjesec dana da se takvo nešto nije nikada dogodilo u mandatu Zlatka Dalića i ne treba biti prestrog prema kvalifikacijama i prema svemu onome što je Hrvatska pokazala jer znamo da Hrvatska na velikim turnirima igra dobro.

Utom turnirskom sustavu dobro se snalazimo. Uostalom, imamo i svjetsko srebro i svjetsku broncu, tako da uz ovu Ligu nacija još jedino što nam sada nakon te Lige nacija nedostaje je medalja s Europskog prvenstva. Ono seodržava u Njemačkoj. Bit će to gotovo kao da igramo pred domaćom publikom. Nekako se potajno nadamo da za taj last dance, Luke Modrića, da će to biti medalja u Njemačkoj.

Kad smo već kod toga last dancea i Luke Modrića, puno se danas pričalo da je ovo posljednja službena Modrićeva utakmica na Maksimiru. Je li stvarno tako?

Prema nekom našem dojmu, s obzirom da nije bilo nekog službenog oproštaja Luke Modrića od Maksimira i jedino što smo vidjeli da je zapravo odahnuo nakon što smo se plasirali na to Europsko prvenstvo, ako je moguće da je to stvarno njegov zadnji nastup. Zato da sada Hrvatska neće imati natjecateljskih utakmica u Hrvatskoj do Europskog prvenstva, osim ako se u onom tjednu kada će biti ove dodatne kvalifikacije, možda nešto ne organizira za našega kapetana. Njemu je ovo bio 172nastup. Naravno, on će nas voditi na Europskom prvenstvu u Njemačkoj. A što bi bilo ljepše za kraj jedne tako velike karijere nego kada bi uspio s Hrvatskom kao kapetan još jednom doći do velike medalje s velikog natjecanja.