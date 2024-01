OPET PROBLEMI Dva put pao i ubio sve putnike, sada mu je usred leta ispao dio trupa: Je li Boeing 737 Max leteći lijes?

Boeingov avion 737 Max ponovno ne leti najmanje 171 zrakoplov diljem svijeta spušten je na zemlju. I to nakon što je na letu Alaska Airlinesa avionu odletio dio trupa. I tako su se užasnuti putnici vozili pokraj rupe veličine friždera, majke su držale djecu da ne odlete, dok je fijukao vjetar i nosio sve pred sobom. Je li Boeingov Max siguran? To se ponovno pita cijeli svijet jer još je 2019. tome avionu zabranjen let, nakon što su se dva Maxa srušila i ubila 350 putnika. Nisu letjeli godinu i pol dana, nakon niza sigurnosnih provjera i ispitivanja, Boeing je uvjeravao da je to najsigurniji zrakoplov na svijetu, ali ne čini se baš tako. Više u prilogu Ane Trcol