Fiji, Tonga, Nauru, Maršalovi otoci, Hrvatska: 14 veličanstvenih koji su rekli NE primirju kad sve miriši na Treći svjetski rat

Ali dok svi ostali - političari, analitičari, ljudi na kavi pa i nadbiskup Uzinić na misi govore da je to neshvatljivo, barem su HDZ-ovci i članovi Domovinskog Pokreta suglasni - to da smo si u trenutku kad sve miriše na Treći svjetski rat potencijalno nacrtali metu na leđima, to se zove dobra odluka.