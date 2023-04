Pokazali smo vam sinoć izbor filmova koje ne biste smjeli propustiti na ovogodišnjem ZagrebDoxu, ali jedan nismo spomenuli.

Film "Iz sve snage" priča o hrvatskoj rock'n'roll sceni 90-ih godina, sceni koja je izrodila bendove poput Majki, Hladnog piva, Laufera ili Kojota, sceni koja je i do danas ostala jedan od najkreativnijih glazbenih perioda od hrvatske samostalnosti.

Film nudi dosad neviđene snimke iz tog vremena, a sve je to rezultat truda i znoja jednog od Direktovih redovnih suradnika, videomontažera Dimitra Dimitrivskog kojega svi zovemo Diba.

S njim je i akterima scene 90-ih razgovarala Ana Trcol.

Godina je 1989. i stižu neki potpuno novi dani.

U to vrijeme današnji videomontažer RTL-a Dimitar Dimitrovski Diba je prodavao razglednice na Cvjetnom trgu kada mu je došao, kako kaže, jedan lik u kožnoj jakni.

"I rekao: e mali, a gdje su moje kazete i karte? Ja gledam ono kaaaaj? Pogledao sam ispod pulta i našao sam te Slušaj najglasnije kazete. Bio je to Zdenko Franjić i on mi je rekao da si mogu i poslušati to. Ja sam uzeo tu jednu kazetu, bila je to grupa Majke. Prva stvar koju sam čuo je bila 'Iz sve snage'. I eto tako je nastao taj film", rekao je Dimitrovski, redatelj filma.

I mi ne znamo osobu koja bi bolje ispričala sve što se tih godina događalo. Jer rijetki imaju toliko znanje, strast, opsesiju i ljubav prema glazbi.

"Ja sam rekao gospodinu Račanu, da ne uzima tu pjesmu zato što je to tragedija. I da bi zemlja mogla završiti tragično. On je rekao ne ne Bare, samo ti to pjevaj. On je Budi ponosan i tako te slogane uzimao. Ja sam rekao da se s riječima ne zeza, da to se to kada tada obije o glavu", rekao je glazbenik Goran Bale.

O događajima, anegdotama, okolnostima 90-ih i rock 'n' rolla generacije ispričala je Dibi sve što ih novinari nikada nisu pitali.

"Ljudi koji su se zakačili za Laufer, ljudima koji je to nešto zaista značilo u životu, rasli su uz to, to je jedan dio njihova života, sad im ovaj tip dolazi u odjelu svirati, što je sada ovo jebote. (…) Imaš 30, 40 ljudi u publici. Znači jedina publika koju imaš je ta, nemaš 300 ljudi, 30 ljudi je i svih 30 ti ovako stoji", rekao je glazbenik Damir Urban.

I nisu tu samo Urban i Bare. U filmu se pojavljuju svi ključni akteri scene.

Snimljeni dokumentarac komentirao je Mile Kekin.

"Da mi je netko tih godina rekao, da će se o 90-ih ima snimati dokumentarac, o nečemu poznatom što se događalo taj tjedan, rekao bih da je lud, jer ja te godine pamtim kao… Je osim Hladnog piva i tog početka glazbene, profesionalne karijere, to su bile dosta sumorne, olovne i ružne godine".

"Film sam napravio iz jednog običnog razloga, a to je što sam ušao u krizu srednjih godina i jednostavno sam htio nešto napraviti, da ostane iza mene", objasnio je Dimitrovski.