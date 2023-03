Je li Putinov govor bila još jedna nuklearna prijetnja i što znači ruski izlazak iz nuklearnog sporazuma teme su o kojima je u RTL Direktu govorio Tonči Tadić.

"Ovo je bilo u duhu fašnika. Staljin preobučen u Vladimira Putina, čisti hladnoratovski govor gdje su s ruske strane granice anđeli, a vragovi su izvan toga i svi rade samo na tome da unište Rusiju koja je oaza slobode i mira. Pri tome jedan interesantan detalj. Sada je u prvom redu Kiril gdje se Putin postavlja kao katehon, branitelj sa svijetom antikrista"

Na pitanje je li Putinov govor bila izravna nuklearna prijetnja odgovara:

"17. po redu. Prve dvije tri su bile ozbiljne, sedamnaesta po redu postaje već malo dosadna. Svaka od tih prijetnji koincidira s većom dopremom zapadnog oružja Ukrajini", rekao je Tadić pa se osvrnuo na izlazak Rusije iz nuklearnog sporazuma:

"Za mene je bilo još više zabrinjavajuće Trumpov izlazak iz sporazuma o nuklearnom oružju srednjeg i kratkog dometa 2019. godine nakon čega je i Putin istupio. To je kratki domet - jako brzi napad. U ovom slučaju se radi o tome da Putin ne želi više limitirati aktivnih nuklearnih glava, nego može biti veći. To je tako svejedno. Možeš biti vrlo ozbiljna nuklearna sila i s 200 koliko ima VB ili 400 koliko ima Francuska ili Kina. Nije zabrinjavajuće što su izašli iz sporazuma ništa više nego do sada. Mi živimo u Hladnom ratu kao i naši roditelji. Na to se treba privikavati. Dobro je što je Hrvatska članica NATO saveza."

S obzirom na to da Rusija više nije dio START programa, objasnio je zašto je on bio važan:

"Važan je da se obje strane limitiraju u količini statičkog nuklearnog naoružanja. Bio je zanimljiv u doba dok Kina nije bila toliko jaka nuklearna sila kao što je danas, a pogotovo svoje nuklearne bombe nisu imale Indija, Pakistan niti Sjeverna Koreja. Sve što je Putin napravio prijeteći nuklearnim oružjem nenuklearnoj zemlji zapravo šalje poruku koja će mu se obiti o glavu. Od trenutnih devet nuklearnih sila doći ćemo do 20 nuklearnih sila. svaka članica G-2 koja može zdrobiti 15 milijardi euri na razvoj nuklearne bombe će je imati, ako je to jedini način da bude sigurna" kazao je Tadić pa govorio što znači izlazak Rusije za sve ostale zemlje:

"To znači 'ja mogu raditi što god me volja i faca je jedino onaj koji ima nuklearne bombe'. Njega jako veseli jer je iritirao Zapad. nuklearni Iran će raditi po svome, danas sutra će imati nuklearnu Tursku, Poljsku, Švedsku, Japan, Koreju pa će ga pitati za zdravlje", rekao je fizičar pa se osvrnuo na vijesti iz Irana o obogaćivanju urana za nuklearno oružje:

"To je zabrinjavajuće jer sve procjene prije stupanja na snagu sporazuma o ograničavanja iranskog nuklearnog programa su procjenjivale da im treba 3 do 5 mjeseci da mogu napraviti bombu. Sporazumom koji je bio na snazi se to pomaknulo a godinu i više i onda je Trump u svojoj gluposti odlučio 2018. istupiti iz sporazuma jer će on kao ispregovarati novi ili bolji. Iran je to shvatio kao vrlo jasnu poruku da se s Amerikancima ništa živo ne može pregovarati. istovremeno se Trump počeo slizavati s Kim Yong Unom koji ima nuklearno oružje. Poruka je jasna. Ako imaš nuklearno oružje onda si faca i onda s tobom razgovara američki predsjednik. Inače neće. Ako je Iran doista ostao na 300 kila obogaćenog urana, onda si računajte je li imaju bombu ili ne", rekao je pa se osvrnuo na Sjevernu Koreju:

"Sjeverna Koreja je problem za sve zemlje u susjedstvu, razlog je za naoružavanje Japana i Južna Koreja. Po prvi put razmjenjuju radarske podatke, ali sve je to posljedica Putinovog mahanja nuklearnim oružjem. To će se na kraju samoj Rusiji obiti o glavu", rekao je Tadić i naposljetku prokomentirao je li pred nama nuklearni sukob:

"Svatko tko dobro razumije što je nuklearni rat, a ponavljam, nužno je proučavati materijale iz onog Hladnog rata zna da je to rat u kojem pobjednika nema, da bi Rusija u njemu izvukla deblji kraj to je isto jasno jer bi Rusiji uslijedio egzodus biblijskih razmjera prema pustošima Sibira. Samo lud čovjek to može priželjkivati vlastitoj naciji."