"To je jedno od najvećih postignuća u povijesti sporta", te su riječi Gorana Ivaniševića danas naslov na BBC-u, a govorio je, naravno, o Novaku Đokoviću.

Čudesni Srbin sinoć je opet osvojio US Open, ukupno 24. Grand Slam, i 96. turnir u životu. Da je najbolji u povijesti više nitko ne može sporiti, a on kaže da će igrati još 23 godine.

Čudesni Đoković pobijedio Medvedeva, više ne ganja povijest, nego je sam stvara, a ovo su loše vijesti za Alcaraza i Medvedeva jer on ne misli stati. Tako danas pišu svjetski mediji.

"Imao sam san kada mi je bilo 7 ili 8 godina. Htio sam postati najbolji tenisač na svijetu i osvojiti Wimbledon. To je bila jedina stvar, da, jedina stvar koju sam htio", kaže prvi tenisač svijeta, Novak Đoković.

Htio je taj jedan Grand Slam, a evo ga sada, na 24 najveća teniska trofeja zbog čega je Nole postao najbolji ikada, ali i s 36 godina najstariji tenisač koji je osvojio US Open. Među prvima mu je čestitao glumac Matthew McConaughey, a Đoković je pobjedu posvetio legendarnom košarkaškom broju 24.

"Kobe je bio blizak prijatelj, puno smo razgovarali o pobjeđivanju, o mentalitetu pobjednika. Kada sam se borio s ozljedom i trudio se vratiti na vrh, on je bio jedan od onih na koje sam se najviše oslanjao", kaže Đoković.

A sve je počelo prije 15 godina u Australiji, kada je osvojio prvi grand slam i odonda nije stao. Čak i kada su na putu bili Federer i Nadal. Sve ih je prešišao, a jučer se po broju grand slamova na vrhu izjednačio s Australkom Margaret Court.

Da, jednom će stati kaže Novak, za jedno 23 godine.

"On uživa, voli izazov. Pitate me sada hoće li osvojiti 25. Grand Slam, da, ako osvoji, on će vjerojatno misliti, da ako je osvojio njih 25, zašto ne bi i 26. Uvijek želi jedan više, uvijek nešto više", ističe trener Novaka Đokovića, Goran Ivanišević.

I neki će reći da se jednostavno rodite s takvim talentom, da je važna upornost i bit će u pravu, ali kod Novaka je tajna uspjeha nevjerojatna mentalna snaga.

"Tu je i priroda. To tijelo sa 36 godina koje on sigurno održava, ali sigurni ima nešto u genetici. Priroda ga je pomazila i on to dobro iskorištava. Mislim da gdje god se pojavi, da je favorit", komentira bivši izvršni direktor Hrvatskog teniskog saveza, Marin Galić.

Nema dileme, sportaša kao što je on nema previše. Iz Australije su ga izbacili nakon što se nije htio cijepiti. Van terena meditira, na terenu psuje i vrijeđa. Ne jede meso, povremeno komunicira s hranom i vodom, a onda se na meču pojavi kao Iron Man s nanokristalima, koji navodno pretvaraju tjelesnu toplinu u svjetlost. Sve što radi, ma koliko čudno bilo, za njega očito funkcionira.

"U tenisu postoji lovina, to je on u ovom slučaju, a svi ostali su lovci. I ta lovina bježi već 15 godina i ne posustaje. On je u najpopularnijem individualnom sportu najbolji. U nogometu će netko reći da je to Ronaldo ili Messi, ali ovdje nema dileme", objašnjava Galić.

Inspirira ga LeBron James, Tom Brady, sportaši koji nikada nisu prestali usavršavati svoju igru. Da nije iz Srbije kako kaže, odavno bi bio dignut u sportska nebesa, i proglašen najvećim.

Za 20-ak godina ili kada ga redovito počnu razvaljivati mlađi tenisači, tada će Novak u mirovinu. Danas se taj dan čini jako daleko.

POGLEDAJTE VIDEO: Ima 20 godina, živi iznad prodavaonice kebaba i pobijedio je Đokovića. Tko je novi kralj tenisa Carlos Alcaraz?