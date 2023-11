ZARIBALI SU Gazirana afera trese Hrvatsku. Građani bijesni na državu i proizvođače. Kako zaustaviti paniku?

Hrvatska je danas zdravija nego ikad. Nitko ne pije gazirana pića. Ljudi u strahu od trovanja piju samo vodu. Police su u trgovinama prazne, neki povlače što im je preporučio inspektorat, drugi što oni misle da treba. Ministar zdravstva na javnoj je televiziji večeras prvi put rekao i što bi mogao biti uzrok: premda ne znamo je li to službena informacija i odakle mu, ali kaže: moguće je da dolazi prilikom procesa čišćenja do nekakvih nedovoljno definiranih elemenata koji onda posljedično mogu izazvati ovako zbivanje. Što god to značilo. Više pogledajte u prilogu RTL-ovog reportera Ivana Skorina