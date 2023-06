Gdje su nestali konji i kočije pokojnog Milana Bandića. Direkt u potrazi za njima

Znalo ga se vidjeti u njima po gradu u posebnim prilikama, znali su ih koristiti i građani, ali malo tko je znao da je pokojni gradonačelnik navodno imao dvije kočije. Preciznije, imao ih je Zagreb, a nitko nije pitao tko im je stvarni vlasnik. I bile su na Hipodromu, sve do konca prošle godine.

"Bio je ovako kišni dan kao što je i danas, ustvari je puno jača kiša padala, tako nam priču počinje predsjednik Galopskog kluba i podnositelj kaznene prijave zbog krađe kočija. Za sve optužuje Ognjena Preosta, peterostrukog slavodobitnika Alke i bivšeg zamjenika ravnatelja Vojno-sigurnosne agencije, osuđenog na dvije godine i 10 mjeseci zatvora zbog pronevjere. Kočije su nestale pod okriljem noći.

"Sa šleperom koji ima na sebi dizalicu zakačili su taj kontejner u kojem se nalaze kočije Hipodroma Zagreb, digli ga preko ograde, natovarili i pobjegli. I to je jedna situacija za koju smo ostali paf svi, ne vjerujući da je to netko bio u stanju napraviti", govori Enimark Ponjević, predsjednik Galopskog kluba Zagreb.

Bivšeg alkarskog vojvodu odmah smo nazvali. Ognjen Preost javio nam se na poziv, ali nije bio raspoložen da stane ispred kamere i da izjavu. Rekao je da je sve što se dogodilo jedan kroz jedan legalno, no nismo uspjeli doznati gdje su danas sporne kočije.

Ali smo zato doznali da je temelj za prisvajanje kočija Preostu našao u izjavi bivšeg voditelja Hipodroma. Dragomir Jurjević, kako nam je sam ispričao, nakon Bandićeve smrti kod bilježnika je potpisao izjavu da je čuo kako Bandić ostavlja kočije i konje Preostu. A tu navodnu izjavu Bandić je dao još 2015.

"Na zahtjev gospodina Preosta 2022. godine, on je tražio od mene da ja dam izjavu da je to njemu gradonačelnik poklonio, darovao, dao, ja ne znam što", govori Dragomir Jurjević, bivši direktor Hipodroma.

"Ja sam to potpisao na njegov zahtjev, jer da ja nisam to potpisao, on bi mene vjerojatno tužio, i opet bi bio proces, zašto, kako", govori Jurjević.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako je moguće da se vlasništvo nad ičime prenese na temelju osam godina stare navodne izjave koju je čula treća strana, Jurjević ne zna, ali spreman je reći sve što zna.

"Jesam, na sudu, zašto ne. Ja sam dao izjavu takvu kakva je, a je li ona pravno dobra ili nije, to nije moje", dodaje Jurjević.

Zna se da kočije vrijedne 40-ak tisuća eura Milan Bandić nikada nije prijavio u imovinskoj kartici. No, čak i da su bile njegova imovina, jedna usmena izjava bez bilo koje druge papirologije, vjeruje prijavitelj, ne znači ništa.

"S kojim pravom vi nakon smrti Bandića prozivate sad 'ovo su moj konji, ovo su moje kočije i tako sve živo odnose odavde", govori Enimark Ponjević, predsjednik Galopskog kluba Zagreb.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Niti im je to gradonačelnik dao, u to sam uvjeren, niti im je mogao dati, jer to nije od gradonačelnika. On se vozio u njima, tadašnji gradonačelnik, kao što bi se trebao i današnji i svaki", dodaje.

Ali kočija nema, i u njima se po Bundeku ne voze djeca, kako je pokojni gradonačelnik navodno htio. Jesu li sada kod Preosta, i ako jesu, što s njima radi i treba li ih vratiti na Hipodrom, utvrdit će valjda istraga.