George Michael ili Poguesi? Odabrali smo najbolju božićnu pjesmu: Nije Mariah Carey

Prva božićna pjesma ikada izašla je još u 4. stoljeću. A Božić posljednjih 30 godina slušamo u znaku - Mariah Carey. Voljeli ili ne njezin veliki hit, neizostavan je dio blagdana. Ali nije jedini kojem ne možemo pobjeći. Jer kakav bi to Božić bio bez popularne "Feliz Navidad"? Ona, ali i mnoge druge božićne pjesme već se 2 tjedna puštaju na zagrebačkom adventu. I ne samo tamo. U Irskoj postoji radio Christmas FM koji 0-24 pušta samo božićne pjesme.

O snijegu, zvončićima, Djedu Mrazu, božićnoj sreći i tuzi ima na tisuće pjesama. A evo najboljih, po odabiru kritičara.

"Ja sam se odlučio na pjesmu koja nije baš taj Božić koji nam je svima lijep i drag. Nego jedan uništeni Božić You thrashed my Christmas grupe Primitives. Sjajno napravljeno", govori nam glazbeni kritičar Bojan Mušćet.

Drugi kritičar Hrvoje Horvat pak ima drugo mišljenje.

"Mislim da je ove godine definitivno "Fairytale of New York", Poguesa, božićna pjesma svih vremena. Ne samo zato jer je Shane MacGowan nedavno umro. Ta pjesma je jedna od legendarnih božićnih pjesama koje pokazuju da se one mogu raditi od ovog uobičajenog kiča koji nam se podvaljuje cijelo vrijeme", govori Horvat.

Slaže se i Direktov stručni žiri: Fairytale of New York je pobjednik i naše liste. Slijedi ga slavni Santa Baby. A na treće mjesto zasjela je ona koja je trenutno broj 1 na Billboardu. Brenda Lee i Rockin Around the Christmas Tree. Četvrta je "Driving Home for Christmas". I zadnja Feliz Navidad.

Ali broj 1 i izvan svake kategorije je Božić dolazi. Ali ne od Srebrnih krila: Direktov broj jedan je Božić dolazi od Diletanata.

Idemo dalje. Možda niste znali, ali pjesma Shakin' Stevensa "Merry Christmas Everyone", koju slušamo svakog Božića, stara je gotovo 40 godina. Kasnije je poznati hit dobio, također slavnu, hrvatsku verziju. S Fantomima ju je otpjevao - Robert Mareković.

"Kad sam je napisao kao klinac s 20, 21 godinom, nisam očekivao da će pjesma trajat već 30 godina. Da će ući u glazbeni odgoj, u vrtiće. To stvarno svi pjevaju. To je, mogu reći, pjesma koja je nadrasla izvođača. Svi znaju "Sretan Božić svakome", ali ne znaju nužno da sam je ja otpjevao", priča nam Mareković.

Dakle to je čisti primjer uspješne božićne pjesme. A evo kako do nje doći i što treba imati:

"Božićna skladba treba sadržavati zvončiće, zatim jedan ritam koji će biti svima prihvatljiv. Hoće li to biti brža ili sporija pjesma, nije bitno. Ali prpošni ritam, stihove posvećene prosperitetu i blagostanju, zvončiće i naravno dobar spot", dodaje kritičar Mušćet.

"Dobra melodija, dobar tekst, i naravno dobar kič koji će ljudima ući pod kožu", otkrio je Horvat sastojke za najbolju božićnu pjesmu.

Kad smo već kod kiča, vratimo se mi na Mariahu Carey. All I want for Christmas toliko je slušan, da je s godinama dobio i novi spot. Ali mnogi će se složiti, da je "sve što žele za Božić" - ne čuti ovu pjesmu. Barem jedne godine.