Polje kukuruza, razbijeni prozor i križ. Čini se kao savršena kulisa za novu priču Stephena Kinga. Ali napuštena kuća, koja slovi i kao jedno od najstrašnijih mjesta u Europi, nalazi se svega sat vremena od Zagreba.

Jeziva kuća u Škrinjarima smatra se ukletom jer je izgrađena na nekadašnjem groblju. Jedna je to od brojnih lokalnih legendi, a zbog toga kruži i praznovjerje da ljudi osjete strah i paniku kad joj se približe.

Približili smo se i sami da vidimo čega tu sve ima. Mislili smo da ćemo lakše doći do ulaza. No budući da dvorište godinama nitko nije održavao, morali smo se probiti kroz raslinje.

Kružile su i priče da tu kuću čuva sablasna žena bez očiju. Mnogi tvrde da su čuli njezine krikove, ali da im se čak i ukazala. Druga teorija pak kaže da je ovdje viđen i duh djevojčice koja se utopila. Njezin duh navodno su ulovile i kamere Googlea, kada su 2012. snimali Street View.

Od raslinja, dvoriše uklete kuće kao i da više ne postoji. Pa smo provjerili koliko je strašno i unutra. Stakla ima doslovce posvuda. A predmeti poput lampiona s groblja i napuštenih cipela, jednostavno tjeraju - strah u kosti.

Jedna od najpoznatijih jezivih priča o kući u Škrinjarima je svakako oklada dvojice policajaca. Kako bi se uvjerili da su sve to samo puste priče, odlučili su ovdje prespavati. Probudili su se potpuno sijedi i ujutro se nisu sjećali apsolutno ničega.

Bizarno zvuči i priča iz 2002. Dečko i djevojka ovdje su proveli nekoliko sati. Jedino strašno što su čuli bili su nekakvi neobični zvuci životinja koje su vjerojatno hodale oko kuće. Međutim, godinu dana kasnije, kad su na isti datum prolazili pored kuće, doživjeli su tešku prometnu nesreću.

Nemoguće je provjeriti je li se to sve stvarno dogodilo ili je riječ o lokalnoj legendi - no, prometna nesreća u blizini uklete kuće dogodila se početkom ove godine. I to ni manje ni više, nego na petak 13. Mladić se u zavoju prevrnuo kamionom, i teško ozlijedio.

O ukletoj kući u Škrinjarima već se godinama piše u medijima. Zato su mještani čim su nas vidjeli, znali o čemu se radi. Pred kameru većina - nije htjela. Ali zato smo uspjeli pronaći gospodina Franka, koji vjeruje da je sve velika izmišljotina.

"Ovdje je odlično, nema ništa loše. Ja živim najnormalnije i ne vjerujem u to. Dolaze mnogi dečki i cure i probijaju se do kuće kroz šikaru", govori nam Franko.

I zato, priznaju nam Škrinjarčani, noćne more tamo ne stvaraju duhovi, nego brojni posjetitelji kuće strave. A budući da stignu nacrtati ovoliko grafita, valjda je grafit duha ujedno i duh kojeg se tamo može susresti.