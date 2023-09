Godinu dana monarhije s kraljem Charlesom na čelu Velike Britanije komentira novinarka koja je godinama živjela u Londonu i pratila kraljevsku obitelj. Gošća Direkta je Ana Muhar.

Zadnja godina u Velikoj Britaniji bila je dosta katastrofična. Promijenila su se tri premijera, umrla je kraljica, dogodila se inflacija, posljedice Brexita sve su očitije. Nije neka dobra situacija?

Pa nije. Godina je u najmanju ruku turbulentna. Sad ako me pitaš kako se ocjenjuje prva godina vladavine kralja Charlesa III. rekla bi da su ocijene pozitivne.

Evo kad se podvuče crta. Jesi li više očekivala, je li iznenadio ili razočarao ili niti jedno od toga?

Pa ne bi rekla da je razočarao ili iznenadio. On je zapravo pokazao da je dočekao svoju sudbinu i prgrlio je.

Međutim, dosta se očekivalo da će na neki način ipak biti političniji od kraljice Elizabete, da će nametati neku zelenu politiku, ali kao da se to nije dogodilo.

Mnogi zaboravljaju da je raspored monarha zapravo jako zgusnut. Odlično je rekao ovaj izvor Sunday Timesa da kralj Charles nije očekivao da će imati toliko posla.

Pa to zvuči kao šala, gledano sa strane, ali nije?

Vjerujem da nije. Šalu na stranu, oni imaju toliko obaveza tijekom dana koje su javne, koje se mogu i provjeriti - što zapravo monarh radi svaki dan, tako da doista ne ostaje puno vremena za stvari koje bi njega možda više veselile, a kojih se on morao, ne bih rekla odreći, nego staviti malo postranu zbog onoga što se od njega očekuje kao kralja.

Na početku mu se bilo zaredalo par nespretnosti. Nije mogao pogoditi gumb, ljutio se na kemijsku... Ali to sada kao da je svladao?

Ma sve je to zapravo ljudski. Ne zaboravimo da živimo u vremenu kada vijesti nikada ne spavaju, kada ga se prati 24 sata, kada ima puno prilika za takve manje propuste.

Kako bi ti zapravo ocijenila, je li monarhija na neki način u krizi? Charles nikad nije bio među omiljenim članovima ili je to drukčije u Britaniji?

Ne bih rekla da je u krizi. Mislim da je monarhija bila u daleko gorim situacijama. Sjetimo se te poznate 'Annus horribilis' kada se doista činilo da bi monarhija mogla dočekati svoj kraj. Situacija sada nije takva. Vrlo stabilno je razdoblje što se tiče načina na koji Britanci doživljavaju svoju monarhiju.

Međutim, kraljica je bila omiljenija od Charlesa?

To je teško reći. Mi gledamo ovih zadnjih desetak godina kada je ona bila vrlo omiljena u cijelome svijetu, a ne samo u Ujedinjenom Kraljevstvu. Ne zaboravimo samo da je ona bila neka konstanta kad je cijeli svijet otišao u nekom drugom smjeru, neprepoznatljivom. Zapravo je kraljica bila ta koja je ostala i zato nam je bila toliko draga, osobito Britancima. Vrijeme će pokazati što će Charles ostaviti za sobom.

Je li Charles u Britaniji popularniji nego što mi ovdje mislimo?

Apsolutno. Charles je monarh kojeg Britanci vole. On se pokazao kao netko tko je sve obaveze prihvatio na način na koji se to očekuje od kralja. Čak i Camillu koja se godinama doživljavalo na jedan negativan način su prigrlili.

Znače, vole novu kraljicu?

Apsolutno.

Ali to je uvijek, nekako taj dojam, kad gledaš sa strane, zapravo to je između Charlesa i Camille jedina iskrena i prava ljubavna priča u monarhiji?

Pa jest. Ljubavna priča zaista to jest.

Koliko imidžu kraljevske obitelji šteti slučaj Harryja i Meghan i kako se uopće na to gleda' Vidjeli smo, on je objavio knjigu, bio je i dokumentarac i onaj intervju kod Oprah…

Bio je to jedan veliki šok, senzacija dakako.No u međuvremenu su se svi zasitili tog jednog manipulativnog igrokaza kakvim ga Britanci doživljavaju. Već je svima zapravo dosta slušati žalopojke gdje se Harry prikazuje kao velika žrtva i rekla bih da je u biti postignut kontraefekt. Kraljevska obitelj u Britaniji je puno omiljenija nego što su to princ Harry i Meghan

Ono što je zanimljivo, mislim da je drukčije preko oceana. U Britaniji su na strani kraljevske obitelji, a u Americi na strani sad tih odbjeglih kraljevića što su došli kod njih?

Slažem se. Potpuno je drugačija kultura. Moramo shvatiti da kraljevska obitelj nisu celebritiji, oni nisu dio Hollywooda. A Amerikanci bi htjeli da budu.

Misliš da će se dogoditi trenutak da se braća pomire. I može li Charles tu posredovati?

Ne zaboravimo da osim što je kraljevska obitelj funkcija, njih zovu 'tvrtka'. Tu postoji ljudska komponenta - vrlo je žalosno da braća ne razgovaraju i da je narušen odnos jedne obitelji i s te ljudske strane se svi nadaju da će doći do nekog riješenja cijele situacije i da će se obitelj pomiriti. No, naravno, što se tiče same kraljevske obitelji kao funkcije unutar države to i nije toliko bitno.

Misliš li da Britanci Charlesa gledaju kao kratku prijelaznu fazu do Williama?

Apsolutno ne. Kod Britanaca nema tog preskakanja. Charles je kralj i oni ga kao takvog prihvaćaju i mislim kad biste ih pitali mnogi bi rekli da princ William još nije niti spreman za jednu takvu ulogu.