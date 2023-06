"Ja sam Isus Krist politike, strpljivo se žrtvujem za sve" - tako je o sebi govorio možda i najosebujniji političar u povijesti, jedini premijer koji je imitirao seks s policajkom.

Silvio Berlusconi hvalio se i da je kao dobro vino, bolji s godinama, do kraja brižno njegujući javni imidž, kao lani s 53 godine mlađom, trećom suprugom na biračkom mjestu, ili prije točno mjesec dana, u zadnjoj poruci iz bolnice iako teško bolestan, i dalje elegantan.

"Lijep pozdrav svima vama. Nažalost, još uvijek sam u bolnici San Raffaele, ali za vas danas nosim košulju i sako", kazao je bivši talijanski premijer Silvio Berlusconi prije mjesec dana

Počeo je kao pjevač na kruzerima, pa prodavao usisivače, da bi prvo bogatstvo zaradio na nekretninama u Milanu, uvijek negirajući da mu je u prvim ulaganjima ruku dala mafija. Kada je '94. došao na vlast, sebe je nazvao daškom svježeg zraka, u vrijeme kada su političke protivnike uništile istrage o korupciji.

"Predsjednik republike zamolio me da sastavim vladu", kazao je Berlusconi u travnju 1994.

Ljudi su ga prigrlili kao čovjeka iz naroda - samostvorenog milijardera koji će pomoći i državi. Stupovi poslovnog carstva bili su mu nogometni klub Milan i medijski lanac Mediaset. A stup karaktera neskrivena sklonost lijepim ženama i nesmotrenim izjavama.

"Uvijek sam radio bez prekida i ako ponekad vidim lijepu djevojku, kažem, bolje voljeti djevojke nego biti gay", kazao je 2010.

Ovo je izjavio u zadnjem od četiri premijerska mandata, prepunih politički nekorektnih postupaka i gesta koje je sa svojih televizija prenio u vođenje zemlje. Recimo, kad je nizak kakav je bio, tjerao visoke političare iz svoje blizine sa zajedničkih fotografija.

Ili kada je ostavio njemačku kancelarku Angelu Merkel da ga čeka na ulazu na samit NATO-a dok on ne završi razgovor na telefonu. Ili kada je mahao rukama pred Obamama, gledajući u haljinu Michelle, umjesto u oči. A Baracku je, ne jednom, komentirao ten.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Moram vam donijeti neke pozdrave, pozdrave od čovjeka, kako se zove, kako se zove, samo malo, bio je to netko preplanuo – Barack Obama.", kazao je Berlusconi 2009.

Seks skandali su priča za sebe. U istom tjednu kada mu je počelo suđenje zbog optužbi da je platio za seks sa 17-godišnjom Ruby, ovako je govorio na promociji mladih diplomantica.

"Toliko ste dobre da sam gotovo prisiljen pozvati vas na malo bunga, bunge", kazao je 2011.

Na večeri u Berlusconijevoj vili svojedobno je bila i hrvatska glumica koja godinama živi u Rimu.

" On je bio izuzetno zabavna osoba, tako nešto nitko ne bi očekivao od jednog predsjednika Vlade. Bilo nas je 6-7 cura s njim, gledali smo TV i dnevnik, i on je rekao nešto kao kako su tužni ti politički sastanci i kako on uvijek pokušava da ih sve malo razvedri", priča Nela Lučić, glumica i DJ-ica iz Rima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

I tako je sve preživio. Ni djevojke, ni gafovi, ni skandali, nikada ga nisu srušili. Sam je procijenio da se pred sudom pojavio dvije i pol tisuće puta u preko stotinu procesa. U sedam slučajeva proglašen je krivim, među ostalim i za podmićivanje senatora i sudaca, no sve su presude na koncu poništene kroz žalbe ili zastare. Alessandro je iz Italije, u Zagrebu živi već šest godina, ali dobro pamti Berlusconijevo vrijeme.

"Berlusconi je u politici promovirao pojam "forever young", 'ja sam uvijek young, uvijek sa ženama, uvijek sam kul i simpatičan. To se nekim Talijanima sviđalo, a nekima ne. On je raspodijelio državu, ili su ga voljeli ili mrzili, tipičan populist", kaže Talijan u Zagrebu Alessandro Albertini.

Aktualna premijerka koju je u politiku, naravno, uveo Berlusconi nazvala ga je najutjecajnijom osobom u povijesti Italije, a biranim riječima opisao ga je i veliki prijatelj iz Moskve.

"Bez sumnje bio je političar europske, čak se može reći svjetske klase. Imao je tu osobinu da je govorio ono što je i mislio", kazao je Vladimir Putin.

Iako Berlusconija više nema, lideri poput Putina i Trumpa i dalje su tu. Štoviše, populizam koji je promovirao kao da nikad nije bio jači. Samo bez trunke Silvijeva šarma.