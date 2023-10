Haidar Diab o sukobu Izraelaca i Palestinaca: 'Ovaj put mislim da svijet ide k vragu. Sukob će se širiti '

O situaciji u Izraelu razgovaram s dobrim poznavateljem bliskoistočnih pitanja, ratnim reporterom i novinarem Večernjeg Lista Hasanom Haidarom Diabom.

Hassane je li te iznenadila Putinova skrb za Palestince i UN-ove povelje?

Nije, kad gledamo tradicionalno, uvijek je Rusija, a ranije SSSR, bila na strani Palestinaca.

Svi su danas podijeljeni - jedni su za Izrael, drugi podržavaju Hamas. Ne znam koliko smo pratili i da je Kadirov ponudio pomoć - slao bi vojnike da pomognu Hamasu.

Vjeruješ li da Rusija ima neke veze s napadom Hamasa u Izraelu?

Možda direktno nema, ali evidentno je da ovakva vrsta operacije, koja je iznenadila sve promatrače i obavještajce, znamo da je Izrael jedna od najjačih i najsigurnijih država na svijetu, a vojska da je nepobjediva.

Je li to propust obavještajne službe?

Apsolutno je to veliki propust obavještajne službe zato što smo vidjeli kako su ušli u nevjerojatne utvrde, vojne baze koje su najjače i koje su nekad imale na desetke tisuća boraca kad je bilo napeto u Pojasu Gaze.

Ovo je veliki propust prvo obavještajne službe. Ako se prati zadnji godinu i pol dana - 56 tjedana za redom bio je prosvjed u Izraelu. Izraelsko društvo je duboko podijeljeno. Već duže upozoravaju i bivši i sadašnji obavještajci da situacija nije dobra, vojska otkazuje poslušnost, 37 tisuća njih odbilo je pridružiti se vojsci, 191 pilot rekao je da više ne žele sudjelovati u ratu. Uvijek su govorili da su okruženi neprijateljima i da se mora situacija u Izraelu na neki se način stabilizirati.

Netanyahu se bavio sobom i politikom, ne tim stvarima?

Apsolutno, Netanyahu - samo da bi izbjegao sudski proces i na kraju bi završio u zatvoru - htio je sve promijeniti. Znamo da je Izrael sekularna država i ne može biti država klera, ne može biti vjera i politika iznad zakona.

Macron danas kaže da je očito da je Hamas surađivao s nekim, iako nije direktno rekao riječ Iran, ima li Iran veze?

Bez obzira na to što Iračani to negiraju, oni uvijek ponosno kažu da naoružavaju i financiraju sve palestinske militantne skupine. Hajdemo biti realni - tko financira Hamas? Tko ga naoružava? Tko je ojačao Hamas? To je Iran.

Ovakva vrsta operacije koja je ponizila izraelsku državu, ovakav napad nije se dogodio od 1948., da netko s 10.000 ljudi ušao na takav način i da je napravio dar-mar. Mi smo do danas ujutro imali (situaciju op.a) da se unutar izraelskih naselja i dalje vode borbe, to znači da je došlo do raspada sistema. Ali monstruozan čin Hamasa - ubojstvo toliko mladih na festivalu ne može se opravdati ničime.

Nitko normalan ne može odabrati ubojstvo ljudi koji su došli slušati muziku i zabavljati se. Apsolutno se svi mi protivimo takvom činu, ali ja ne znam što se to dogodilo i mislim da to nisu smjeli napraviti.

Nitko normalan ne može ne osuditi takav čin, ali svaki dan vidimo prosvjede podrške Palestincima po svim gradovima. Oni ne podržavaju čin Hamasa, nego Palestinu?

Naravno. Moje duboko uvjerenje je to da je Hamas samo ušao u vojne baze i sukobio se vojnicima po principu 'hajdemo se potući i tko će više ubiti', to je OK. Ali krenuti na festivalu s tisućama ljudi i pucati - to nitko neće odabrati, a prosvjeduju ljudi zbog onoga što se događa u Pojasu Gaze.

Užasno mi je slušati ministra izraelske obrane, koji je trebao dati ostavku jer nije smio ovo dozvoliti, da naziva 2,5 milijuna ljudi da su životinje i zvijeri, obustaviti dostavu plina, struje, vode humanitarne pomoći lijekova. To je nevjerojatno.

Želiš reći da nije primjeren odgovor potpuna blokada Pojasa Gaze?

Apsolutno. Je li danas Izrael gađao infrastrukturu Hamasa? Apsolutno ne. Infrastruktura Hamasa je nedotaknuta. Štoviše, danas je glasnogovornik Hamasa rekao ujutro u 5 sati poručujem stanovnicima da napuste naselje jer ćemo ih zasuti granate. Točno u to vrijeme znaš da će na stotine granata pasti.

Josep Borrell kaže da se Europa protivi totalnoj okupaciji Gaze i da je kolektivna kazna za Palestince nepoštena...

Apsolutno je nepoštena, što su ljudi krivi? Ja nisam kriv ako je danas HDZ na vlasti, a sutra SDP. To su realnosti u pojasu Gaze.

Najvažnije pitanje večeras - misliš li da će se ovaj sukob proširiti i kako?

Mislim da hoće. Uvijek ublažavam i ne dižem tenzije. Ali, nažalost, ovaj put mislim da svijet ide k vragu, mislim na Bliski istok. U svim svojim pisanjima i analizama komentarima završavao s rečenicom da rat na Bliskom istoku može biti razarajuć. Vidimo da je počelo s Pojasom Gaze, svaki dan Izraelci i Hezbollah pucaju i bacaju jedni na druge granate.

Izrael je bombardirao Siriju s nekoliko raketa danas.

Tko će se uključiti?

Rekao bih libanonski Hezbollah, unutar Sirije je i 50-ak tisuća militantnih šiitskih paravojnih formacija koje su spremne, tu su Jemen i Iran.

Zašto je Biden poslao nosač aviona?

Rekao je da su ga poslali kako bi djelovali ako bi druga država i paravojna formacija uključila se (u sukobe op.a). Iranci su jučer upozorili - ako budu napadnuti da će sasuti izraelsku državu, do Sirije, Libanona, Jemena i tako dalje. Da ne pričamo o tome koliko ima američkih vojnih baze u Zaljevu.