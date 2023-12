San o Hajdukovoj tituli sve je bliže. Prošlo je ljeto, kraj dolazi, a ne samo da su u igri za naslov nego su pred zimsku pauzu na prvom mjestu. Gradom se širi miris fritula, no ove sezone nema ni podrugljivih rima ni ruganja.

Iris Vlajčević iz Splita kaže: "Jesmo više, vrijeme je... Mirišu fritule, a miriše i titula. Jedina je novogodišnja želja da Hajduk bude prvi nakon dugo vremena."

Katarina Sršen ima istu želju: "Novogodišnjih želja? Jedina želja mi je da Hajduk ove godine bude prvi, prvi, prvi!"

Mirko Ukas dodaje: "Daleki je put, svakako se nadamo, ali ima još puno do kraja sezone."

Tonko Vlak, liječnik u KK Splitu, kaže: "To spada u sve želje, u novogodišnje i dogodišnje. Svi mi godinama se nadamo da će se kanta vratiti u Split. Isto kao što smo u košarci lani propustili za malo, nadam se da će Hajduk ove godine biti i bolji i pametniji i spremniji od nas u Košarkaškom klubuv Split."

Uz najvjernije navijače, dobri igrači kažu da nema straha.

Katarina Sršen junački navodi: "Ne bojim se, vidim da je Hajduk ove godine najjači, nema šanse da će nas tko dobiti. Ni Dinamo. Nema više lopova, kriminalaca i ako se ide pošteno, Hajduk bi uvijek bio prvi, nego je svugdje korupcija, kriminal i zato nije Hajduk bio prvi."

Vinko Gvozdanović kaže: "Vjera će biti jača, ako poslušaju Gospu, Boga, anđele, arkanđele, sve ostale i pošalju ekipu u Međugorje na pripreme, pa to će biti dernek!"

Josip Zekić dodaje: "Oparen u ledeno puše. Put smo puta mi sanjali, pa smo nedosanjali, ali se ovaj put nadamo da će san biti ispunjen."

Iako je prvenstvo daleko od kraja, iskusni sportski novinari vjeruju da je Hajduk nakon više od 18 godina nikad bliže tituli.

Edo Pezzi, sportski novinar, potkrepljuje: "Hajduk je tu pogurnut jer ima svoju navijačku mašineriju, koju nema nitko. Gledam nekako - nekad je Hajduk bio omiljen klub svugdje, a sad ga nekako malo s visine gledaju, da ne upotrijebim neku grublju riječ, po meni je Hajduk favorit."

Blaž Duplančić, također sportski novinar, dodaje: "Mislim da je san ove godine realno ostvariv. Prednost pred Dinamom je jasna, a forma igrača Hajduka ulijeva povjerenje da će tako i ostati iako prvenstvo je dugo, prerano je za definitivne zaključke."

Za titulu više nije presudan ni dolazak Ivana Perišića, pa makar je praonica rublja možda već oprala.

I onda je ona rekla vlasniku da je Perišićeva žena došla dati oprati posteljinu i zimsku robu. Ako to nije znak, onda ne znam što je znak… Znakova je bilo mnogo, nada i dalje tinja, ali i bez takvih igrača momčad trenutno dobro funkcionira.

Duplančić nastavlja: "Tako da bi tu temu ostavio za proljetni dio prvenstva gdje moram naglasiti da bi Kalinić puno značio, a Perišić bi donio neku potpuno novu vrijednost bez obzira na to u kakvom će stanju biti odmah nakon ozljede. Ali naravno zaključit ćemo da možemo očekivati njegov povratak."

Edo Pezzi kaže: "Prvo- ja ne bih na jednom igraču temeljio nikad, premda je Ivan jedan izuzetan kvalitet. Bojim se ja da će on, ako i dođe, ovu godinu teško zaigrati kako treba. To je jedna od najtežih ozljeda. Međutim, Ivan je specifičan tip. On je radio s fizioterapeutom privatno, jak je ko bik! Ja mu želim sve najbolje. I neka bude zdrav za reprezentaciju u Njemačkoj, a Hajduk će i bez njega osvojiti titulu."

Eto, želje su tu, blagdani stižu, Božić može biti i bez snijega, ali zato nakon 19 sezona bez naslova prvaka - nova 2024. mora biti obojana u bijelo.