'Hoće li Hranića sankcionirati? Problem je teološke naravi, Papa Franjo ne uživa podršku svih članova HBK'

Sociolog religije Ivica Maštruko gostovao je u RTL Direktu.

Je li ova odluka predstavnika Svete stolice u Hrvatskoj presedan?

"Na neki način jest, ali nije neuobičajeno da Nuncijat reagira na neka zbivanja unutar katoličke crkve. Nije bilo očekivano, dosad nismo imali takvih slučajeva, pogotovo da se zadire u slučajeve kakav je ovaj, a to je da se ne zadire samo u crkvena nego i u svjetovna pitanja. Kao što znamo, postupak koji je pokrenuo nadbiskup Hranić pokrenuo je i pred civilnim vlastima, DORH-u, prije šest godina, a DORH je onda prije 4-5 godina pokrenuo slučaj. Tako da u jednu ruku ova odluka jest presedan, uvjetno rečeno", govori.

Čuli smo da su moguće i sankcije protiv nadbiskupa Hranića, o njima može odlučivati samo Papa Franjo. Što vam se čini? Jesu li one izgledne i kakve bi uopće mogle biti?

"Mogu postojati sankcije, dakako. Jako se rijetko primjenjuju kada je u pitanju visoka hijerarhija, kada su u pitanju biskupi. Sankcije prema svećenicima može pokrenuti nadbiskup Hranić i to mu se iz smjera u priopćenju nuncijature. On to nije učinio, to je temeljna zamjerka, prijavio je crkvenim vlastima, ali i civilnim vlastima, to je u redu, ali jer nije on sam, a to je u njegovoj nadležnosti, i mogućnosti i prema kanonskim propisima trebao je učiniti. Sankcije koje se izriču u Hrvatskoj je da se svećenik razriješi dužnosti ili se premjesti u drugu župu", pojašnjava.

"Što se hijerarhije tiče tu je problem malo veći. Rijetko se poduzimaju postupci prema visokom kleru. Biskupima ili kardinalima, to je vrlo teško očekivati. Pa u i ovom slučaju kada je u pitanju nadbiskup Hranić. Problem je jedne teološke naravi, a to je kada se zaziva Duh sveti, on silazi na biskupa, nadbiskupa i na neki je način on izbor Duha svetoga pa se sankcije prema njima teže primjenjuju. Papa Franjo je uveo stroži postupak, propis, postupak. Može se očekivati da sankcije budu poduzete, ali u ovom slučaju kada je u pitanju Hranić, s obzirom na dvije točke priopćenja, a to je da je on prijavio postupak i civilnim i crkvenim vlastima, teško očekivati da će sankcije biti poduzete. Ovo je dovoljna packa da je nuncijatura reagirala i rekla da nije poduzeo dovoljno ni postupcima ni opravdanjima ni činom nedovoljnog suosjećanja sa žrtvama", govori.

Hrvatska ispostava Svete stolice podsjeća da je Papa Franjo 2015. godine se ispričao onima koji su pretrpjeli zlostavljanja klera i to uz snažnu poruku - Nažalost ne učimo iz pogrešaka prošlosti".

"To je točno, bilo je pojedinačnih isprika koje su pojedini biskupi i nadbiskupi izricali, ali bilo je nedovoljno oblikovano na način da je stvarno iskazano suosjećanje sa žrtvama tih pedofilskih i drugih skandala. Može se očekivati da će ovaj trend koji je započeo, krenuo od nuncijature, a vidio sam da su to prihvatili u postupcima hrvatski biskupi nastaviti. To ne znači da Papa Franjo uživa podršku svih članova biskupske konferencije kada su u pitanju njegovi postupci i odluke. Još uvijek su biskupi u Hrvatskoj suzdržani prema inicijativama, postupcima i stavovima Pape Franje, iako ga formalno na riječima podržavaju jer on je ipak Papa", zaključuje.