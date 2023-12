Znači li proljeće šest dana prije Božića proljeće i na Božić u RTL Direktu je otkrila Dunja Plačko Vršnak, načelnica Sektora za vremenske analize i prognoze iz Državnog hidrometeorološkog zavoda

Vidjeli smo da je u mnogim dijelovima zemlje danas stvarno proljetne su temperature. Je li to neobično?

"Pa zapravo, ako pogledamo ove zadnje godine, rekli bi da nije neobično i naravno, iznadprosječna toplina koja je sve češća. Evo, obilježit će i ove blagdane. I vrijeme oko Božića"

Zanimljivo, ova se ova pojava dogodila u Zagrebu da je zapravo na Sljemenu toplije, i to od 14 15 stupnjeva toplije nego u gradu. Kako je to moguće? Što je to?

"I ne samo primjerice Zagreb i Sljeme, nego primjerice Gospić i Zavižan. Zavižan je isto imao više od 10 Celzijevih stupnjeva višu temperaturu nego Gospić. Međutim, to je tzv. temperaturna inverzija. Onaj donji sloj atmosfere zapravo hladi se dugovalnim zračenjem zemlje, dok ovaj sloj koji je nešto viši, taj tanki sloj može biti desetak 100 metara tek debeo, dok je sve ono iznad zapravo toplije, kao što je to bilo i sad. I to je zapravo u situacijama kada imamo stabilnu anticiklonu koja podržava stabilne vremenske prilike kakve smo imali u proteklih nekoliko dana."

Najavili ste već i maloprije ste rekli. Za blagdane će biti slično ovako. Napravili ste detaljnu prognozu za ove blagdane znači proljeće i za Božić.

"Tako je, naime, evo, hajdemo ako ćemo sad stvarno malo o prognozi. Dakle, sutra još treba računati na hladno jutro onakvo kakvo je bilo i ovih nekoliko iza nas. Onda će doći do postupnog porasta temperature zraka. Ta iznadprosječna toplina nekako će kulminirati baš oko Božića i za Božić temperatura u unutrašnjosti iznad 10 Celzijevih stupnjeva, a ona dnevna na Jadranu iznad 15, ponegdje tako što je svakako iznad prosjeka, jer prosjek u unutrašnjosti bi trebao biti negdje oko 5 Celzijevih stupnjeva, a na Jadranu negdje između 10. I 15."

Sigurno vas svi pitaju oko tog bijelog Božića. To me baš zanimalo koliko su meteorolozi tome izloženi uvijek maštaju o Bijelom Božiću. Uvijek portali pišu čekali nas Bijeli Božić. Kako ste vi izloženi tom jako?

"Zapravo jako i to su situacije, ja bih rekla maltene početkom studenog već se kreće polako pričati o tome. Prosinac svakako i ja bih rekla da je ta nekakva fama bijelog Božića posljedica možda puno američkih filmova u kojima je idilično i pada snijeg na Božić."

Nije posljedica onog što smo dosad vidjeli. Vidjela sam da ste danas napravili analizu i toga koliko je bilo bijelih Božića. Ako sam dobro čitala, znači, to je zapravo vrlo rijetko osim na Zavižanu. Recimo, pobrojala sam u 60 godina u Zagrebu 15 puta na Božić je padao snijeg.

"Općenito u tih posljednjih od '61. Do 2012. godine. Dakle, imali smo u tih 60 godina u unutrašnjosti, uglavnom 10 do 20 godina, recimo. Između 10 i 20 godina je bio taj bijeli Božić. Međutim, samo da pojasnim kriterij bijelog Božića u ovoj analizi je taj da je zabilježen centimetar snijega. Dakle, snježnog pokrivača na božićno jutro. Dakle, on je mogao padati prije. I razni kriteriji zapravo za posljedicu imaju različite analize, ali ovo je na neki način mogu reći reprezentativni. Čisto zbog ugođaja. Oborina će samo nakratko da kažem da se vratimo na onu prognozu. Oborina će u principu biti najvjerojatnije u noći s petka na subotu i možda tijekom subote, kad zapravo u unutrašnjosti možda može postojati poneka pahulja snijega, dakle ovdje u unutrašnjosti. Ponajprije, recimo, ipak u istočnim krajevima. U dijelu središnjih krajeva, međutim, bit će ipak toliko toplo ako nešto i padne, najvjerojatnije će to biti susnježice i neće se zadržati"

Evo odgovora zapravo na to ima li bijelog Božića. Na Zavižanu ima…

"Samo četiri godine u ovih posljednjih 60 bilo je bez snijega, bez snježnog pokrivača. 2021. godine, a 2022. nije bilo snježnog pokrivača. Interesantno, dakle, to je prošla godina. Baš na sam Božić. Međutim, recimo, '21. je bilo 30 centimetara snijega."

Pitala bih vas samo za kraj, čuli smo i u današnjoj emisiji o vulkanu koji je erumpirao na Islandu. Može li on na bilo koji način utjecati na atmosferu doći do nas? Možemo li osjetiti posljedica toga?

"Strujanja bi, dakle, ako imamo strujanje sa sjeverozapada koji ide prema Hrvatskoj u višim slojevima atmosfere, onda bi to eventualno i bilo moguće. Međutim, mi smo da budemo na neki način aktualni danas gledali te trajektorije na poslu, odnosno gledali na koji način se zračna masa kreće i kreće li se prema Hrvatskoj. U principu ne kreće se prema Hrvatskoj. Za sada nema brige. Međutim, ne znamo koliko će sve to skupa trajati i zapravo treba pratiti."