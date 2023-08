Kada ćemo gledati finalu sezonu Stranger Thingsa, distopijske serije The Last Of Us ili 36. sezonu najdugovječnijih Simsponsa? Odgovore zasad nemamo, ali znamo da kasni treći nastavak pustolovina Naviija na planetu Pandora, a i da već tjednima nema novih epizoda talk showova i late night emisija poput Last Week Tonighta.

Bog možda jedini zna kakve će posljedice na Hollywood, a onda i globalnu filmsku i televizijsku industriju ostaviti štrajk kakvog nije bilo punih šest desetljeća. Scenaristi ne rade od početka svibnja, prošlog mjeseca pridružili su im se i kolege glumci, svi tražeći pravednije plaće u eri streaminga, ali i ograničavanje upotrebe umjetne inteligencije

"Ne očekujemo da razumijete tko smo, ali tražimo da nas čujete. I zatim da nas poslušate kad vam kažemo, nećemo dozvoliti da nam se oduzmu poslovi i daju robotima", poručuje glumac Bryan Cranston.

Tako su i neke od najvećih holivudskih zvijezda govorile na prošlomjesečnom prosvjedu u New Yorku, ne zato što sami ne mogu preživjeti, nego zbog svih manje slavnih kolega čiji ugovori ne vrijede u, kako ispada, novoj filmskoj i televizijskoj industriji.

"Sada se traži da se ti ugovori potpuno redefiniraju, da se limitira korištenje umjetne inteligencije za koju neki smatraju da može u potpunosti zamijeniti ljudsku kreativnost u pisanju scenarija, ali isto tako da se prilagodi činjenici da su danas streaming servisi najveći generatori prihoda i za velike studije", ističe filmska novinarka i urednica Milena Zajović.

Dodaje da je do sada najveća kompenzacija za glumce i za scenariste bila od onoga što se prikazuje u kinima, no situacija se promijenila, pogotovo nakon COVID-a. "Kako su ti ugovori pisani prije desetak i više godina, streaming servisi su smatrani marginalnim izvorom prihoda, pa je samim time i postotak u zaradi scenarista i glumaca bio marginalan", dodaje.

Radi se, dakle, o pravednijoj raspodjeli kolača. U ime glumaca sa šefovima studija pregovara legendarna Dadilja. I kao i u seriji, nema dlake na jeziku.

"Ne mogu vjerovati, iskreno, koliko smo udaljeni u toliko stvari, kako se oni pozivaju na siromaštvo, da gube novac na sve strane, a u isto vrijeme daju stotine milijuna dolara svojim izvršnim direktorima. To je odvratno! Sram ih bilo", kaže predsjednica Udruge filmskih glumaca Fran Drescher.

Jer ti bi šefovi bez problema koristili umjetnu inteligenciju kao izvor novih ideja i scenarija, umjesto da plate ljude. Sve što se zbiva s filmskim radnicima preko bare pozorno prate i njihove kolege u Hrvatskoj i stoje uz njih.

"Jako je teško kada kolo vode menadžeri koji samo razmišljaju o profitu", poručuje režiser i scenarist Dalibor Matanić.

Smatra da su štete koje se sada događaju u Americi abnormalne, ali da je to i jedini način da oni shvate da ne mogu gaziti ljude. "Hollywood je davno postao korporacija, nešto što nema veze s američkim filmom, ali stvarno ne bi trebao postati Wall Street", upozorava Matanić.

I ne treba zaboraviti da zbog blokade snimanja trpe i deseci tisuća ostalih filmskih radnika, rekviziteri, šminkeri, električari, čak i oni zaduženi za catering.

"Svaki dan u Hollywoodu je novac, ovdje se gubi abnormalan novac, mislim da će na kraju neki dogovor ipak biti postignut i da će ići više na ruku scenaristima i glumcima nego što bi bilo po volji studija", dodaje Zajović.

Dodjela nagrada Emmy već je odgođena s rujna na siječanj jer je bez glumaca i scenarista besmislena. Vrijeme je da gazde studija i streaming servisa shvate da su bez glavnih kreativaca i oni besmisleni.