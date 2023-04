Nepalci, Filipinci, Indijci mnogi stranci stigli su u Hrvatsku jer ovdje mogu zaraditi više nego kod kuće. Premda bilo bi im bolje da su otišli bilogdje drugdje u Europi jer u Hrvatskoj su plaće male.

Vrlo dobro to pokazuje još jedna analiza Eurostata. Kad se gleda plaća po satu, od Hrvata manje zarađuju samo Mađari, Bugari i Rumunji. Kod nas radnik u sat vremena zaradi 91 kunu bruto. Zašto je sat tako slabo plaćen?

Pivo za deset eura, šišanje za 60, kuglica sladoleda tri eura. Sve su to paprene danske cijene, ali zato prosječna plaća po satu gotovo 47 eura. Zato se Iva preselila u Copenhagen.

"Ono što nikada nisam mogla sanjati, ni u Hrvatskoj, ni u Bosni, a živjela sam i u BiH gdje zbog bivšeg muža, da idem i kupi kad mi nešto usfali. Bilo da je krevet, usisivač, mašina, jesu li to dvije jakne, dva pari cipela, ja si to uvijek mogu priuštiti, a to si u Hrvatskoj nisam mogla ni sanjati, kamoli u BiH", rekla je Iva Olsen, Hrvatica u Danskoj.

Daleko su hrvatske od danskih plaća.

Prema podacima Eurostata, europski prvaci su Luksemburžani s 50,7 eura po satu, onda Danci s 46,8 eura pa Belgijci koji po satu u prosjeku zarađuju 43,5 eura. Svi oni zarađuju više od europskog prosjeka od 30,5 eura na sat. Hrvatska je na mizernih 12,1 eura.

Iva zarađuje manje od Danaca, 34 eura bruto po satu, što ispadne oko 3350 eura neto mjesečno. A umjesto 40, radi 36 sati na tjedan.

"Mi smo u sistemu, recimo taj neki srednji stalež koji je stabilan, imamo dobra primanja, dobre penzije i dobro nam raste plaća s godinama", rekla je Olsen.

Zašto je u Hrvatskoj rad toliko jeftin, odnosno zašto je prosječna cijena radnog sata u Hrvatskoj dva i pol puta niža od prosjeka Europske unije. Ekonomisti kažu, zbog slabe produktivnosti.

"Ali produktivnost rada ne dolazi samo iz produktivnosti radnika, nego dolazi iz efikasnosti ekonomskog sustava. To možemo vidjeti po tome, naši radnici koji ovdje imaju 10, 20 eura po satu, kada pređu u zapadnu zemlju, oni ostvaruju 2, 3 puta veću plaću. Tako da se može reći da je hrvatski radnik žrtva nesposobnosti hrvatske ekonomske politike", rekao je Ljubo Jurčić s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu.

Veće žrtve od Hrvata su jedino Mađari s bruto 10,7 eura po satu, Rumunji s 9,5 eura i Bugari s 8,2 eura na sat.

S druge strane, naši susjedi Slovenci imaju značajno više 23,1 eura po satu, a nešto bolji od nas su Litavci s 13,1 eura na sat, Poljaci s 12,5 i Latvijci 12,2 eura na sat.

"Naša produktivnost je negdje za četvrtinu niža od prosjeka EU, slovevenska produktivnost je za sedminu viša, pa svejedno Slovenci imaju značajno veće plaće od nas. Ali mi moramo biti svjesni da su stope aktivnosti i stope zaposlenosti još uvijek niske u odnosu na EU. Mi imamo još veliki broj ljudi koji ne rade, razmjerno veliki javni sektor", objasnio je Predrag Bejaković s Instituta za javne financije.

Ali nema to veze jer mi smo, sjećate se, među 15 najrazvijenijih zemalja u Europi.

"Ovi koji to dešifriraju neka odu na internet pa pogledaju kojih 15 zemalja istodobno u NATO-u, Šengenu, RU, eurozoni", rekao je Andrej Plenković, predsjednik Vlade.

To da smo u posljednjih pet po plaćama, manje je bitno.