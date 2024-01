Hrvatska kupuje 50 tona mesnog doručka, a Samantha Fox zbog pijanstva u avionu završila u zatvoru

Počeo je bijeli štrajk. Sucima su se, za razliku od lani, pridružili i državni odvjetnici. Traže razradu koeficijenata plaće, te dodatke kakvi pripadaju državnim službenicima. Bijeli štrajk traje 2 tjedna, unutar kojih će obrađivati samo hitni slučajevi.A da u Hrvatskoj nedostaje poštara i nije neka vijest. Ali je zato vijest da Hrvatska pošta zapošljava čak 44-ero. Najviše, njih 20, traži se u Dubrovniku. Deset poštara nedostaje i na području Kukuljanova. Više ih se traži i u glavnom gradu. Plaća? Oko 750 eura.

Država kupuje čak 50 tona mesnog doručka. I to u konzervama od 100 do 150 grama. Nabavlja ih Ravnateljstvo za robne zalihe, a platit će ih oko 230 tisuća eura, uključujući i PDV.



Adio predsjedničkoj utrci rekao je Ron DeSantis i obustavio svoju kampanju. Guverner Floride najavljivao se kao najveći protivnik Donalda Trumpa među republikancima. No, DeSantis je nakon odustajanja podržao upravo Trumpa, kojeg prema većini anketa podržava više od 70% Republikanaca.

Najbogatiji čovjek na svijetu stigao je u najzloglasniji logor na svijetu. Elon Musk u Auschwitzu je zapalio svijeću, nakon čega je na konferenciji u Krakowu govorio o antisemitizmu na internetu.

I to baš nekoliko tjedana nakon što je izazvao val zgražanja i osuda zbog antisemitskih objava.

Nove loše vijesti iz kraljevske obitelji. Vojvotkinji od Yorka i bivšoj supruzi princa Andrewa, Sari Ferguson, dijagnosticiran je najzloćudniji rak kože. Otkriven je nakon što je uklonila nekoliko madeža, od kojih se jedan pokazao kancerogen. Ova vijest stiže samo pola godine nakon što je operirala rak dojke.

Samanthu Fox ništa nije zaustavilo da se na letu pojavi pijana, posvađa s jednim od putnika, a onda prije polijetanja ljutito izleti iz aviona. Kada je i uhićena. Noć je provela u zatvoru, ali više nije iza rešetaka. Puštena je na slobodu, uz jamčevinu.

Tesla, Einstein i Picasso, gotovo kao pravi. Njih, ali i mnoge druge velikane upoznali su posjetitelji jednog kineskog muzeja budućnosti. Predstavljeni su kao humanoidni roboti, a uz 3D holograme i proširenu stvarnost daju jedinstveno iskustvo, kao da ste ih upoznali.

"Ne mogu stati, ne želim stati", objavio je Ivan Perišić poruku na svom Instagram profilu i pokazao kako napreduje oporavak od teške ozlijede ligamenata koljena. Podsjetimo, za one koji su prespavali vikend - Perišić se vratio u Hajduk, u Split stiže na posudbu iz Tottenhama do kraja sezone, a nakon toga će potpisati jednogodišnji ugovor s Hajdukom. Na terenu se očekuje već za nekoliko mjeseci.