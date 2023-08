Ovoga je tjedna u Južnoj Koreji održano svjetsko prvenstvo u slaganju Rubikove kocke, a David Vujasić hrvatski je rekorder u slaganju čuvene kocke.

Koliko hrvatskih rekorda držite?

"Trenutno držim 16 rekorda u različitim disciplinama. Tu ima 2 tipa rekorda. Za jedno slaganje i prosjek. Kada slažemo, slažemo pet puta. Onda najbolje i najgore vrijeme odbacujemo, uzimamo prosjek srednja tri vremena. To je jedan tip rekorda. Drugi tip rekorda je pojedinačno"

Na Svjetskom prvenstvu ima 17 disciplina. Koja je najteža?

"Najteža bi svakako bila 5 puta 5 naslijepo. Kocka kada se pomiješa, pamti se. Boje se prebacuju u slova. Osoba zapamti slova i svako slovo označava algoritam kojim se određeni dijelovi slađu. Kada se dođe do kraja neke rečenice. Kocka bi trebala biti složena. Zvuči komplicirano i stvarno je komplicirano"

Čini mi se da je svjetski rekord u brzini slaganja nešto više od 3 sekunde

"Za klasičnu kocku s dvije ruke, bez poveza je 3 sekunde 13 stotinki. Moj službeni rekord je 5 sekundi i 55 stotinki"

Koliko dugo se bavite ovim?

"Sad će biti 10 godina, počeo sam davne 2013. godine. Pronašao sam kocku u kući, mislio sam možda se može složiti kao metalni prstenovi da ima univerzalno rješenje. Kad sam krenuo istraživati shvatio sam da to nije baš tako. Da se treba naučiti metoda. Kad sam to svladao, sam krenuo malo više istraživati i onda je sve to počelo. Inače sam po struci psiholog, iz osobnog iskustva stvarno poboljšava koncentraciju. Kad imam vremena vježbam po nekoliko sati dnevno. Pomaže i finoj motorici prstiju i koordinaciji očiju i prstiju što je dosta važno za djecu"

Koliki je interes u Hrvatskoj?

"Ne toliko velik, ali ide na bolje. Sve više i više mlade djece od 10 do 13 godina ulazi u natjecanja i interes se povećava. Mislim da smo 40. na svijetu, ne tako jaki, ali ima nas jako mali. Najviše je Kineza i Amerikanaca. Ako se netko želi uključiti u ovo sve treba puno strpljenja i upornosti"