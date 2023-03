Ide famozna srijeda i poskupljenja, ali dobro je - pojeftinit će WC papir!

Nije nam lako ovih dana. Pijemo kavu za dva eura koju smo prošle godine plaćali duplo jefitnije. Mnogi razmišljaju hoće li otići u restoran na večeru i potrošiti 20 posto više nego lani. U dućanu ćemo potrošiti 17 posto više na hranu i piće, a čak je i članarina u teretani poskupjela za 10 posto. To nije sve jer se najavljuju daljnja poskupljenja.

Doduše, ne baš odmah sutra iako se proteklih tjedana moglo čitati kako će s prvim danom ožujka rasti cijene svega, od mesa i raznog voća pa do sokova i kave. Šef Udruge trgovina pri HUP-u, Martin Evačić, rekao je da će dio dobavljača aktivirati nove cijene. Kazao je da je roba nabavljena po starim cijenama pa još neko vrijeme trgovci sigurno neće dizati cijene.

" S ulaskom roba po novim cijenama, naravno da će morati rasti i cijena u trgovinama. Sad, koliko će proizvođači to prolongirati, koliko će točno dizati, to bi trebalo pitati prehrambenu industriju i velike distributere tih roba iz uvoza", dodao je Evačić.

Velikim se dijelom oslanjamo na uvoz zbog čega moramo brinuti jer mnoge multinacionalne kompanije otvoreno najavljuju daljnja poskupljenja. Od najveće globalne prehrambene kompanije Nestlea, pa Kraft Fooda, Coca Cole, L‘Oreala, Heinekena, Colgatea do Procter & Gamblea, pritisak na cijene dolazi i izvana i teško je ikome, pa i Vladi, na to osjetno utjecati.

Predsjednik Vlade, Andrej Plenković, poručio je: "Tržište će naravno činiti svoje, ali nije dobro da se dižu cijene ako za to nema neke realne potrebe, u smislu troškova inputa."

Profesori ekonomije složili su se da su daljnja poskupljenja neizbježna.

Boris Podobnik, član Nadzornog odbora UGP-a ispričao je da sada jedemo hranu koja je uzgojena i ubrana prošle godine kada je cijena plina, goriva te umjetnih gnojiva bila puno veća nego što je danas.

"Mnogi kažu da su sada te cijene pale, to je točno, ali lani je seljak morao koristiti gnojivo i gorivo po tim višim cijenama i onda je normalno da to netko mora platiti, a idealan da to plati je naš potrošač", kazao je Podobnik.

Ipak, za našeg potrošača nije sve tako crno. Štoviše, bijelo je.

Imamo i pozitivan signal jer nakon prošlogodišnjeg drastičnog rasta toalet papira, u ovom bi trenutku upravo toalet papir mogao biti prva stvar koja će pojeftiniti i to 10 posto. Kako objašnjava Alen Krajačić, suvlasnik tvrtke Delt Papir, koja proizvodi papirnu konfekciju i higijenske proizvode, uzrok pojeftinjenju je pad cijene sirovina na europskom tržištu, što plina, što celuloze.

"Što se nas tiče, mi smo već spustili cijene prema našim kupcima početkom trećeg mjeseca, dakle sada slijedi prvi val, a najave su da bi se to sniženje cijena moglo pojačavati i kroz mjesec travanj", rekao je Krajačić potvrdivši da će sve ovisiti o daljnjem padu cijene plina i sirovina.

Jedini je problem što kretanje cijena sirovina ovisi o mnogo toga, ponajviše o ratu u Ukrajini, čiji će nastavak utjecati na globalnu opskrbu hranom i energentima. Svi se slažu da se ikada neće vratiti cijene osnovnih namirnica kakve smo imali prije dvije ili tri godine.