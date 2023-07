Tko je taj dečko? Tko je taj novi kralj tenisa? Pita se to cijeli svijet nakon što je Carlos Alcaraz osvojio WImbledon. Pobijedio je Novaka Đokovića, i to nakon gotovo pet sati igre, samo jedan game trajao je 26 minuta. Alcaraz ima 20 godina, upravo je zaradio 2,7 milijuna eura, a živi s mamom i tatom iznad prodavaonice kebaba. Osim mladog Španjolca svi danas pričaju i o Bradu Pittu, koji doduše nije napravio ništa posebno, ali o njemu se priča i kad samo jede čips.

Epski triler, nevjerojatan trijumf na Wimbledonu. Jedan grand slam protiv 23. 20-godišnjak protiv 36-godišnjaka koji je na kraju meč završio u suzama. "Izgubio sam od boljega", rekao je Nole, a bolji je bio čudesni Carlos Alcaraz.

Upravo njega pitali su kako to da nije izgledao nervozno dok je servirao meč. "Pokušao sam biti smiren. Ali, iskreno, bio sam jako nervozan. Noge su mi se tresle, ja sam se tresao i bio je to težak trenutak za mene".

Nole je do sada uništavao nade i snove, gotovo svih mlađih izazivača na velikim turnirima, ali već neko vrijeme je jasno da je Carlos Alcaraz drugačiji. Tako je pobjedu španjolskog bika, opisao Guardian.

A jednako važan jučer je bio i Brad Pitt. BBC je posvetio dio programa glumcu koji je jeo - zamislite čips. Usporena snimka postala je hit, a važno je bilo i to da je stigao s Guy Richiem, da je nosio polo majicu i avijatorice.

Ali vratimo se mi drugoj, teniskoj, zvijezdi. Alcaraz je u pet sati prekinuo niz od 34 uzastopne pobjede Novaka Đokovića koji u finalu Wimbeldona nije izgubio još od 2013. Kada je igrao protiv Andya Murraya. Pa se i BBC javio i poslao poruku Novaku - Vratit ćeš se.

"Ja sam uvijek vjerovao u sebe. Vjerovao sam da ga mogu pobijediti", kaže pak Alcaraz.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Postao je treći najmlađi pobjednik Wimbledona ikada, a za sebe kaže da je normalan i prirodan. I skroman, Alcaraz još uvijek živi s roditeljima iznad prodavaonice kebaba u španjolskom selu El Palmar. Ne privlače ga luksuzni automobili, a sa sobom ne ide bez djedova mota kojeg je tetovirao na ruku - mozak, srce i muda.

"Malo iznenađenje da je pobijedio Đokovića, on je bio favorit. Ali vidi se s teniske, sportske strane da on ima veliku moć, znanje. Sigurno ćemo ga gledati dugi dugi niz godina u vrhu tenisa", rekao nam je Marin Čilić, hrvatski tenisač.

Marin Galić, sportski stručnjak o njemu govori: "Izrazito je simpatičan, on se igra. To se baš vidi na terenu, kao dijete na igralištu, tako on igra tenis. On je osvježenje za tenis, ja sam uživao jučer gledajući ga jer on baš uživa".

Samo su četvorica osvajali Wimbledon zadnjih 20 godina. I sada on. Za njega treneri kažu, da je rođen da bude broj 1 - što već sada je. A donedavni broj 1, Novak Đoković kaže da nikada nije igrao s takvim tenisačem koji je kombinacija njega, Federera i Nadala.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ima brzinu u nogama, defanzivu koju ima Đoković. Ima tu neku umjetničku notu koju ima Federer. To je nešto specifično, s tim se rodite, to ne možete naučiti, ima taj osjećaj u lopti, vidite kroz te skraćene njegove lopte. Neke poteze jednostavno imate u sebi. To je imao Federer to sad ima Alcaraz. Ima Nadalovu upornost, životinjski nagon na terenu", ističe Galić.

A Carlitos, kako je poznat u svom selu, tek je počeo. I možda stvarno ostvari svoj san - da bude najbolji tenisač u povijesti.