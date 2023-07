Ima li tragova u potrazi za nestalim Emilom (2)? Slučaj mnoge podsjeća na djevojčicu Madeleine McCann

Četiri dana nakon potrage nema baš nikakvih tragova gdje je i kako nestao dvoipolgodišnji Émile.

Ni helikopteri iz kojih je odzvanjala snimka glasa majke nestalog dječaka nisu donijeli željene rezultate, da mališan ponovno bude u zagrljaju roditelja. Za njim bez prekidno tragaju policajci, žandari, vatrogasci, a do jučer i volonteri.

"Gotovo 800 ljudi u posljednjih nekoliko dana izmjenjivalo se u pokušaju da pronađu dijete u krugu od pet kilometara oko područja gdje je zadnji put viđeno dijete, u Le Vernetu. Unatoč svim naporima, dijete još nismo pronašli", rekao je Marc Chappuis, prefekt departmana Alpes-de-Haute-Provence u Francuskoj.

Zabrinjavajuće je da ni psi tragači nisu identificirali niti jedan trag pa istražitelji rade na brojnim hipotezama. Od one da se dječak negdje izgubio, u što se prvotno vjerovalo, pa do one da ga je netko udario vozilom ili oteo. Analizirat će se lokalni telefonski zapisi.

"Jednom kada se ti brojevi izoliraju, s obzirom na to da to nije uobičajeno, provjeravaju se na nacionalnom popisu brojeva. Nakon što dobijete identitet, vidite odgovara li on kriminalnom dosjeu seksualnog predatora ili nekoga na koga je već naletjela policija", pojasnio je policijski inspektor Guillaume Farde.

Francuske vlasti otvorile su telefonsku liniju za prikupljanje novih iskaza. U mjestu u kojem živi tek nekoliko desetaka ljudi pretraženo je 30 objekata i 12 vozila. Ispitano je 25 ljudi.

Emilov nestanak mnoge podsjeća na onaj Madeleine McCann koja je 2007. nestala iz spavaće sobe tijekom obiteljskog odmora. Baš je u svibnju pretraživano područje na jugu Portugala da bi nakon 16 godina istražitelji pronašli bilo što što ukazuje na nestalu britansku djevojčicu.

Maknut će se kordon koji je priječio ulazak i izlazak iz mjesta gdje je dječak nestao. Velika akcije potrage na terenu završava večeras, a istraga se nastavlja u novim smjerovima.

