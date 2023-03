Nucci, Voyage, Cvija, Coby. Henny, Breskvica. Nemate pojma o čemu pričam? E pa znaju vaša djeca jer to su imena najslušanijih glazbenika u Hrvatskoj. Taman je danas izašla Billboardova top lista, među 10 najslušanijih osim Miley Cirus, koja sama sebi kupuje cvijeće i Leta 3 koji živi svoje najbolje dane: sve, ali sve ostalo su regionalne zvijezde trapa. Moderni narodnjaci, to se danas sluša u Hrvatskoj.

Cartier na zglobu je, Louis Ve na torbi je. Ona što poželi to i dobije. Pjeva tako srpski treper Nucci. Pjesma Automatti ima šest milijuna pregleda na YouTubeu i već tri tjedna je broj 1 na Billbordovoj ljestvici najslušanijih pjesama u Hrvatskoj.

Nucci je u tri godine, nakon što se proslavio pjesmom Bebo koja sada ima preko 20 milijuna pregleda - postao regionalni hit.

A mi smo provjerili - znaju li svi za njega, i što im je to u slušalicama?

"Parov Stelar. To je elektro-swing, rekao je Mislav.

Na pitanje o tome tko zna li tko su Voyage i Nucci, Mislav je odgovorio potvrdno.

"On je napisao ono Bebo bebo", rekao je.

I ostali su podijelili što slušaju.

"Gluhi i nijemi - Buba Corelli. To mi je himna prošlog ljeta", rekao je Leo.

"Charli XCX, Vroom Vroom. To je hyper pop", istaknula je Paula.

"Beyonce. Work it out", rekla je Dora.

Sviraju i još neki drugi. U top 10 na Billbordovoj ljestvici, osim Nuccija, je i Voyage, Henny, Breskvica, Zera, Grše, jedini ne trap su Let 3, a jedina ne regionalna je Miley Cyrus. Na Extri, jedinom radiju koji pušta ovakvu glazbu - kažu, trap je broj jedan na streaming servisima, ali i u klubovima.

"Ja to ne bih nazvao čistim trapom. Više je to taj balkanski trap. Koketiraju oni tu s američkom scenom, njihovim izvođačima - ASAP Rocky, Travis Scott. A onda su uzeli balkanski melos koji nam je svima u krvi, koji nas radi, spojili su to i dobili neki novi žanr", rekao je Ivan Jurković, programski direktor Extra FM-a.

Jedan od omiljenih je i treper iz Trilja. 17 tjedana ne izlazi Hrvatima iz slušalica.

"Mislim da na toj ljestvici nema puno hrvatskih izvođača zato što ne idemo u korak s vremenom. Zapeli smo u nekom prošlom vrimenu i ne dajemo dovoljno prostora novim izvođačima ako nisu u određenoj šabloni. I to je razlog zašto naša dica više slušaju susjede, jer oni idu u korak vrimena, imaju potporu medija i to ih pretvara i sve veće zvijezde", rekao je reper Grše.

U čijim se pjesmama spominje alkohol, kokain, klubovi, skup život, vojska Bonaparte, ćelava Britney, momci s lošim navikama i Bella Hadid.

"Što se tiče tematika pjesama, tu je dublji problem. Bolje pitanje je što je nas dovelo da napišemo takve tekstove. Puno faktora je na to utjecalo. Od besparice, stanja u državi i to nas je dovelo do nekog gnjeva o kojem pišemo često", objasnio je Grše.

Možda vam stihovi - Priđi, priđi, miki, miki. Ja skupa i sijam kao zlato - i ne zvuče kao stihovi za Grammy, trap zapravo ima dobru glazbu - smatra glazbeni kritičar Bojan Mušćet.

"Ta glazba okupira mladu generaciju, oni se prepoznaju u tome. A kao i u svakom žanru ima stihova koji i nisu nešto, ali ima sjajnih zapažanja. Što se kod nas tiče, Hiljson Mandela je tu najdorađeniji, ima vlastiti široki stil, producira glazbu i stvara svoju", objasnio je Mušćet.

A čini se stvaraju itekako popularnu glazbu, jer Hrvatima je trap na repeatu.