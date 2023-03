Svaki ih dan gledate u sapunicama. Oni su pažljivi i strastveni, zaljubljeni muškarci koji su odani svojim ženama. Ali sigurno nikada niste ni pomišljali da baš tradicionalni Turci tijekom života promjene najviše seksualnih partnerica. I to čak 14. Ali dijelom tog prosjeka ne smatra se i Mehmet, koji je Izmir zamijenio Zagrebom prije 2 godine.

U Turskoj znači, tko stvarno voli stvarno iz srca, mislim da je onda samo jedna žena znači. Samo jedna - do kraja", kaže Mehmet Ozmen, Turčin u Zagrebu koji smatra da nije istina da Turci imaju toliko seksualnih partnerica tijekom života.

Iako se Mehmet s time ne slaže, prema istraživanju najviše partnera imaju baš Turci. S partnericom manje slijede ih Australci i Islanđani. A vole ih mijenjati i Finci, Šveđani i Norvežani, čak 12. Blizu su i flertu skloni Talijani.

A gdje smo mi? Tijekom života Hrvati promijene 7 partnerica. Zanimljivo, slični smo Francuzima koji slove kao najveći svjetski zavodnici, a prosječno ih imaju osam. Od nas više ljubavnika promjene i Rusi i Brazilci, devet, kao i Grci s deset i Amerikanci s gotovo 11. Ali zato su s manje ljudi u prosjeku ljubav vodili i strastveni Španjolci i Portugalci.

"Pa mislim da je to malo više od prosjeka", kaže Luka dok Dario odgovara:

"A ja bi rekao baš prosjek."

"Svatko ima svoj izbor pa neka izabere eto. Mislim da je to osobni izbor", tvrdi Bruno.

Posebno je zanimljivo dno liste. Među deset zemalja s najmanje partnera puno je većinski katoličkih: već spomenuti Portugalci i Španjolci, pa i Mađari, Poljaci i Slovaci koju imaju između pet i šest. U istom je društvu Njemačka. A najmanje partnera mijenjaju Kinezi i Indijci - samo tri.

Ali nije to ništa čudno. Jer Indijce se od samog rođenja uči važnosti obiteljskih vrijednosti i poštivanju žena. I zato su baš oni najvjerniji supruzi na svijetu, objašnjava Devaraj, Indijac koji u Zagrebu živi već 17 godina.

"Mi poštujemo damu kuće. Tako da to dolazi odavde. Od dana kad ste rođeni. Sve su nas to učili stariji, znate. Pa čak i u školama. I to je razlog zašto u Indiji možete pronaći toliko uspješnih brakova", poručuje Devaraj Rangaswamy.

I Devaraj je pravi primjer toga. Jer u svoju se suprugu zaljubio kada je imao svega devet godina.

"Ja sam u iskrenom i sretnom braku sa svojom ženom već 39 godina. Ona je moja duša, i bila je sa mnom u mojim najtežim trenucima u životu. I u najboljim i najgorim. Ne mogu ni tražiti ništa bolje u životu", zaključuje Rangaswamy.

Istraživanje je dugih 18 godina provodila stranica World Population Review. Šteta, za Srbe i Slovence podatke ne znamo. Ali prosjek svih zemalja je devet.