Davio je i premlatio vlasnicu lokalnog kafića, tek nakon mjesec dana i zgražanja javnosti ipak je podignuta optužnicu zbog kaznenog djela nasilničkog ponašanju, ali Žarko Žgela, kojem prijeti zatvor i dalje je načelnik općine Severin. Lokalni šerif do sada nije istupao u javnosti pa smo ga odlučili posjetiti.

Na radom mjestu nije bio pa smo probali na mobitel. Pored snimke i zdravih očiju, mrtav hladan nam je objasnio da nije kriv i da je bio izazvan.

Direkt: Je l' mislite da bi trebali dati ostavku zbog te snimke?

Žgela: Zašto bi ja dao ostavku?

Direkt: Pa istukli ste ženu pred kamerom, zato mislim!

Žgela: Ona je mene udarila, nisam ja nju! Onda sam kasnije ja nju.

Direkt: Nakon svega vi ne smatrate da bi bilo moralno da date ostavku?

Žgela: Ah, ne!

Ne samo da nije dao ostavku nego normalno radi svoj posao kao da se ništa nije dogodilo. I ne da ne pomišlja na ostavku nego je isti tjedan kada je kazneno optužen za nasilje nad ženama, došao na dodjelu sredstava za zapošljavanje, pazite sad, ženama u sklopu programa Zaželi. Da farsa bude veća, od 3 načelnika općina, na fotografijama dodjele europskog novca, nije navedeno jedino njegovo ime. Ne znamo kako su se osjećale žene na dodjeli, ali vlasnica kafića koju je pretukao je zgrožena.

"Normalno da me vrijeđa, to nije normalno. Mislim kud je otišla naša država, on je još i dalje na tom mjestu. Mislim to mi nije jasno. I dodjeljuje nagrade. I to ženama", kaže napadnuta vlasnica kafića Iva Milka Kramarić.

Ni u tome prozvani načelnik ne vidi ništa sporno.

Direkt:Je li to dobar primjer da vi onda dodjeljujete ženama nagrade?

Žgela: Zašto ne?

Direkt:U isto vrijeme dok ste osvjedočeno tukli žene i dok je podignuta optužnica?

Žgela: Pa žena smije mene tući?

Direkt: Na snimci se vidi samo da ste vi nju tukli!

Žgela. Nije točno!

Zaželi je program zapošljavanja žena koji se financira iz Europskog socijalnog fonda. Vodi ga Ministarstvo rada i poruka da na dodjeli sudjeluje nasilnik koji je pred cijelom javnosti premlatio ženu je zastrašujuća, govori nam Sanja Sarnavka.

"Poruka je strašna. Prvo da ti nemaš toliko samokritičnosti da shvatiš da nije u redu. S druge strane ministarstvo u kojem prevladavaju žene. Ja mislim da se ministar definitivno treba ispričati i vidjeti tko dodjeljuje te ugovore o radu", ističe aktivistica za ženska prava Sanja Sarnavka.

Kako je moguće da ženama sredstva dodjeljuje čovjek koji ih mlati i davi, pokušali smo doznati u ministarstvu rada. Postali smo im upit i tražili odgovor, ali za nas nisu imali vremena.

Pred kamere nisu htjeli, ali su nam u pisanom odgovoru naknadno objasnili da nisu sudjelovali u dodjeli niti organizirali konferenciju. Kažu da osuđuju nasilje. Kako god bilo, u Hrvatskoj nema odgovornosti; bilo da tučete žene, pijani izazivate nesreće ili nešto treće.

"Vidimo da nitko ne daje u Hrvatskoj ostavke. To je, možeš napraviti štogod ti padne napamet, ako se tebi ne da ići, ako ti se baš sviđa na toj poziciji, niti te tko proziva niti je to nešto što je problematično", kaže Sarnavka.

Nakon bolničkog liječenja gospođa Kramarić uskoro se vraća na posao. I dalje se ne osjeća dobro, loše spava, a pokazuje nam i da ju na društvenim mrežama vrijeđaju prijatelji načelnika koji su sudjelovali u napadu.

"1.9. bi trebala ovdje početi raditi, ne znam kako ću. Prva smjena još nekako, ali bojim se navečer sama ostati tu. Dosta je mračno i jednostavno parking je velik i strah me", govori Kramarić.

Iva Milka Kramarić i dalje će strahovati u svom lokalu. Par sto metara dalje načelnik mirno prima plaću u uredu koji također mi plaćamo. U Hrvatskoj, zemlji besramnih - očito je sve moguće….

POGLEDAJTE VIDEO: Direkt ekskluzivno donosi nove snimke nasilnog napada na konobaricu iz Severina: Načelnik Žarko Žgela s dva prijatelja incident je izazvao bez ikakvog povoda