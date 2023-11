DIREKT U BEOGRADU Izbori koji već imaju pobjednika: Neizvjesni su otprilike kao i to hoćete li gledati Sam u kući za Božić

Osim Adventa, prosinac će obilježiti i izbori u Srbiji. No, tko će pobijediti neizvjesno je otprilike kao i to hoćete li u idućih mjesec dana na televiziji vidjeti Sam u kući ili na radiju čuti All I want for Christmas is you. Pobijedit će dakle Aleksandar Vučić iako kao predsjednik Srbije uopće ne sudjeluje na izborima. Čuli ste već sigurno već za njega, ali zato ne znate puno o ljudima koji ga žele zamijeniti, koji bi jednog dana mogli s Hrvatskom komunicirati pristojnije i normalnije.