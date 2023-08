Iznenađenje u Direktu! Mojmira dobila imenjakinju i to dupinicu. Pogledajte njenu reakciju

Gost RTL Direkta bio je morski biolog i viši kustos Hrvatskog prirodoslovnog muzeja, Draško Holcer. Osim o ugrizima kornjače s njim smo razgovarali i o napadima dupina.

Nekidan je svijet obišla vijest o kupačima koje su napali i ozlijedili dupini. Kako to tumačite?

"Općenito kod svih vrsta dupina se u nekim situacijama pojavljuju tzv. samotne jedinke. Jedinke koje iz nekog razloga se udaljuju iz skupine, i kroz nekoliko perioda u tom nekom privikavanju na ljude, sve više i više prilaze ljudima i dozvoljavaju interakciju s njima. Mi imamo danas dva takva dupina u Jadranu, to su dva obična dupina, vrsta koja se inače smatra izumrlima u Jadranu. Jedan je u području Rijeke, a drugi oko Raba i to su životinje koje ponovno privlače interes javnosti. Ljudi im se približavaju, pokušavaju plivati s njima. Možda nije problem kad ljudi drže distancu do životinje, no s obzirom na to da je prisutna estradizacija tih svih životinja i potreba za selfijem, predstavlja opasnost i za te dupine."

"Poruka je nemojte dirati nikoga koga sretne u moru, a što se tiče dupina, u slučaju opažanja dupina koji su ozlijeđeni ili se čudno ponašaju, dojavite nam putem aplikacije Marine Ranger. Inače u toj aplikaciji mi pomoću leđnih peraja možemo prepoznati gotovo sve dupine u Jadranu."

Imate imena za sve dupine u Jadranu?

"Otprilike za 3500 tisuće, i ono što možemo reći da u dogovoru s vašim kolegama imamo dupinku koja se zove Mojmira. Inače danas je Mojmira jedna vrlo zanimljiva odrasla ženka, ima svog prijatelja Malog i očekujemo i potomstvo.

Reakciju Mojmire Pastorčić kada je ugledala svoju imenjakinju pogledajte u videu na 02:16: