Je li Afroamerikanac uvredljiv izraz? Istražili smo je li bolje reći crnac, Afroamerikanac ili tamnoputi

"Ja sam iz malog gradića, iz jedne male savezne države", rekao je jednom prilikom Morgan Freeman.

I valjda mu se zato ne sviđa da ga zovu Afroamerikancem.

Ja ću vas prestati zvati bijelcem, a onda zamoliti da vi mene prestanete zvati crncem - to je rekao 2005. Morgan Freeman voditelju Mikeu Wallaceu u intervju u kojem je rekao i da je mjesec crnačke povijesti kojeg Amerikanci obilježavaju u listopadu - čista glupost. Ponovio je to nedavno za The Times, i rekao da ne želi da ga se zove Afroamerikancem jer je za njega to uvredljivo.

"Puno ljudi se pita - trebam li reći crnac ili Afroamerikanac? Jednostavan i najkraći odgovor je - crnac. Ne samo da je to najtočniji odgovor, nego je i najmanje uvredljiv. Zapamtite, nisu svi crnci u Americi ujedno i Afrikanci. Neki su Jamajčani, neki su Kubanci", kaže jedan TikToker.

Ali svi koriste izraz Afroamerikanac - kaže Morgan Freeman, koji se s time ne slaže, jer većina crnaca je, po njemu, danas miješane rase. Nitko nikada nekoga nije nazvao Euroamerikancem, pa zašto bi se njega zvalo Afroamerikancem.

Freeman, inače rođeni Amerikanac, čiji su šukundjedovi imali veze s Nigerijom, nije jedini kojem se taj izraz ne sviđa.

Ne znam ništa o Africi. Nikada nisam bio tamo, ne znam ulice, nemam rođake ni prijatelje tamo. Baš ništa ne znam o Africi. Rođena sam i odrastao sam ovdje, u Americi. 100% sam Amerikanac i ništa drugo", rekao je jedan TikToker.

A do sada smo svi već naučili da je riječ na N zabranjena, pogrdna i uvredljiva.

"Nekada smo bili "negros", a onda su tu riječ zabranili. Inače, to je naziv za crnce na Španjolskom. Onda smo postali "obojeni", da bi se shvatilo da su svi ove ili one boje. I mislim da je šteta da si to zamjeramo. I čini se da smo riječ crnac pretvorili u uvredu", rekao je Smokey Robinson.

I tu često dolazi do konfuzije. Što je ispravno, što nije? Crnac, Afroamerikanac, obojeni ili, sjećate se, u hrvatskim medijima se za Baracka Obamu pisalo - da je prvi tamnoputi predsjednik. Zato smo posjetili Institut za hrvatski jezik.

"Upotrebljavaju se i smatraju s primjerenim black i african american. Crnac od engleskog Black u hrvatskom može imati dva značenja. Piše se velikim početnim slovom kad baš označuje stanovnika SAD-a, u tom smislu sinonimno je sa Afroamerikancem. To se odnosi na stanovnika SAD-a. Malim slovom pišemo samo kada govorimo o boji kože", kaže Maja Matijević iz Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

Dakle, potpuno je u redu da nekoga zovete crncem. A pretjeranju osjetljivost u društvu pokazuje i novi dokumentarac o Kleopatri. Grcima, Egipćanima, pa i nekim povjesničarima - nije se baš svidjelo što je Kleopatra u seriji - crna.

Drugima pak smeta što je u novoj verziji Male sirene i Ariel - crnkinja. Kultura otkazivanja, kako se čini, došla je i do Disneya.