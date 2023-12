Sezona nemogućeg odabira je počela. Hoće li to biti gorostas od tri metra, nešto elegantnija, uža jela ili oni mali koji jedva sežu do struka - izbor je težak.

Pitali smo Zagrepčanku Vesnu na što ona pazi kod odabira svog božićnog drvca. Ne želi da "pika"m a ne želi ni običnu smreku jer joj sve iglice brzo otpadnu.

Nekima je važno samo da božićno drvce stane u kuću, drugima je jednako važna i cijena.

"Bitno je da nije preširoki, a bome i da nije preskupi", govori nam Bojan iz Zagreba. Na pitanje koliki je onda budget za kupnju drvca, kaže: "Kad nam kažu koliko je, malo ćemo se nagoditi s njima".

A računica je ovakva - što je bor veći, otporniji, premium roba kako ovdje kažu, to je on skuplji. Pa ćete one manje platit od 30 do 50 eura, neki ih prodaju i za 15, a veći se kreću od 70 do čak 250 eura. Sve skupa standardnih inflacijskih 15-ak posto skuplje nego lani. No, na glavnom božićnom ukrasu - nema štednje.

"Normand jela je Zagrebu najtraženija zadnjih već 10-ak godina. Ona ima svoje prednosti, zadržava dugo iglicu, to je ljudima jako bitno, pogotovo koji zadržavaju bor u kući iza Tri Kralja. Došla nam je jedna žena i rekla da želi bor do Valentinova, pa ne bi htjela da se ospe, a s ovim borovima neće biti problema“, kaže nam prodavač božićnih drvca iz Zagreba, Nikola Gilaj.

A ako ste mislili da su in samo oni koji nemaju oštre iglice, prevarili ste se.

"Došao nam je gospodin i hoće samo onaj koji pika, jer od malena ima takav, i to mu je tradicija, samo je na to naviknuo, pa hoće da ga pika", dodaje još jedan prodavač, Ivan Đunđek.

Najveća ludnica je dan prije Badnjaka i na sam Badnjak.

"Ovo mi je sada prvi pregled, pa onda idem razgledati. Ali nešto manje tražim", kaže nam Zagrepčanka Sara.

Puno se, kažu nam, kalkulira i oko cijene i oko izgleda. Puno je onih koji hodaju s upaljenim video pozivima, jer netko drugi ipak bira najvažniji božićni ukras u kući.

"Toga ima dosta, pa fotografiju ženi, pa onda biraju ili dovedu na kraju ženu da izabere, ima svega", govori nam prodavač Ivan Đunđek.

"Ne znam treba li neki priručnik napraviti, sistematizirati sve, tu su raznoć-razni testovi. Ljudi pregledavaju, mirišu, pipaju, grebu, trgaju“, dodaje prodavač Nikola Gilaj.

Sve popularniji su i oni u tegli, koje se kasnije može posaditi. Ako vi nemate vrt, ima Ivan, kod kojeg se bor može iznajmiti, a onda i vratiti ponovno ovdje u rasadnik.

"Preporučujem da se u tegle ne uzimaju oni borovi od dva tri metra jer to neće izdržati, a i teško se vadi takav korijen. Najbolje je u tegle posaditi srebrnu i običnu smreku", kaže nam proizvođač božićnih drvca Ivan Pokupec.

Najskuplji bor tu će vas koštati 100 eura. Do naplate boru treba nekih 10 do 12 godina da izraste, godine obrezivanja, uređivanja i brige.