Je li rutinski realizirani penal u raspucavanju sa Španjolcima bio zadnji dodir s loptom Luke Modrića u reprezentativnom dresu?

Dan nakon finala, navijači ne razmišljaju ni o čemu drugome, ali odgovor još moraju čekati.

"Odigrao je dvije utakmice u četiri dana po 120 minuta, trči non-stop, radi, kvalitetno odigra, nosi reprezentaciju, tako da u njemu još uvijek ima i snage, motiva i energije, ali odluka je na njemu i što god Luka odluči, ja ću ga u tome podržati", kazao je Zlatko Dalić, izbornik hrvatske reprezentacije.

Tri mjeseca uoči kapetanova 38. rođendana, izbornik je tako jasno dao do znanja da ga i dalje želi i treba. Na istom su tragu i suigrači:

"Kad vidim njega da trči, 37, skoro 38, a kao da ima 20, odmah ti je lakše. Ja mu želim zdrav život i da ostane s nama još dugo", kazao je Josip Juranović, hrvatski nogometni reprezentativac.

Suzne oči dok je pozdravljao navijače, pljesak španjolskih reprezentativaca u špaliru dok je išao po srebrnu medalju, sve bismo to mogli pamtiti kao zadnje Modrićeve trenutke u reprezentaciji. Ili ne?

Prema uredniku sporta RTL-a Modrić ostaje u reprezentaciji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Lukina jedna izjava bila je značajna, 'osjećam se dobro u reprezentaciji, tu mi je ugodno, dokle god je tako, nema razloga da me nema'. To je rekao u Rotterdamu. Tako da se iz svega toga da iščitati da bi Luka trebao i mogao ostati, kvalifikacije je započeo, treba ih završiti i odigrati Euro", kazao je Antonio Vukasović.

Drama se pratila sinoć na Trgu bana Jelačića gdje bi, da su penali otišli na hrvatsku stranu, danas bio spektakl.

Ovako ne da nema dočeka, nema više ni pozornice, ali zato svatko ima mišljenje kako Modrića nagovoriti da ostane u kockastom.

"Malo će igrati u finalu, ovo će malo pauzirati, obzirom da je dosta dobro ustrojio reprezentaciju, a onda će na Europskom igrati i na kraju Europskog se povući", smatra Boris iz Splita, dok nam Petar iz Zagreba ističe da su godine samo broj.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Godine ništa ne znače. Evo mene 50 godina, ponašam se kao da imam 25, Luka na terenu ista stvar", kazao je.

Luka Modrić toliko je već s nama da se malo tko sjeća ovih fotografija s početka karijere, kada je još bio tinejdžer. A upravo su problemi sa sjećanjem bili razlog zbog kojeg je izgubio podršku dijela navijača. Nije htio protiv jednog od najzaslužnijih za vlastiti uspjeh.

Sjetit će se većina zato prvog Modrićevog prvenstva. Bila je Mundijala 2006. u Njemačkoj, a bilo bi prikladno pomisliti kada bi mu zadnje bilo dogodine na Euru opet u Njemačkoj.

"Posebno zbog činjenice da to zlato nismo uzeli, mislim da njegov motiv i način na koji pristupa i koliko je posvećen nogometu daju podlogu za takvo razmišljanje. I zaista vjerujem, a imam i neke informacije, da će zaista biti tako i da se nema namjeru oprostiti", kazala je Dea Redžić, novinarka Večernjeg lista.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

I madridski "As" danas ima tekst pod naslovom "Modrić, državni prioritet", a hoće li ostati kapetan postalo je prvorazredno, ne samo sportsko pitanje.

Za autora Modrićeve biografije, ključna stvar je motivacija.

"Jedna rečenica koju mi je rekao nakon polufinala, da ne može vjerovati kakva je fenomenalna atmosfera bila s navijačima protiv Nizozemske, da ga je to toliko impresioniralo, falile su još samo tri točke, da kaže da ne može to ostaviti. Pretpostavljam da će tako biti, ali to je samo moje subjektivno mišljenje", kazao nam je Robert Matteroni, autor biografije Luke Modrića.

Tako očito vjeruju mnogi, a nadaju se svi da će nakon sinoćnje, biti i 167. utakmice Luke Modrića u hrvatskom dresu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Rekorde je srušio, najboljem kojeg smo ikad imali i kakvog vjerojatno više nikada nećemo imati, samo bi titula s reprezentacijom bila dostojan kraj ionako neponovljive karijere.