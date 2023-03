KOMENTAR MOJMIRE PASTORČIĆ Jesu li rjeđe sredozemne medvjedice ili moralni političari? Imali smo samo 3 ostavke iz moralnih razloga

Ne drže se svuda političari grčevito za svoje fotelje. U brojnim drugim zemaljama normalno je da odlaze i zbog puno manjih stvari. U Švedskoj je ministrica dala ostavku jer nije plaćala TV pretplatu, jedna jer je službenom karticom kupila pelene i čokoladu, a treća jer se otkrilo da je dadilju plaćala na ruke. Norveški ministar otišao je jer je službeni mobitel nosio na putovanje u Iran, a nije trebao. I u Indiji prije 60 godina i u Grčkoj prije dva tjedna: normalno je da ministar ode nakon nesreće vlaka. U Japanu je normalno da ode i ako vlak zakasni 5 minuta. Jacinda Ardern je naprosto otišla jer je pregorjela. Čak je i u Kazahstanu premijer dao ostavku zbog visokih cijena goriva. U Hrvatskoj smo imali i namještanja i baba i stričeva i austrijskih prostitutki: ali imali smo samo 3 ostavke iz moralnih razloga. Jedna je Ana Stavljenić Rukavina, koja je otišla s mjesta ministrice zdravstva jer je 23 pacijenata umrlo na dijalizi. Makar gospođa je kasnije bila bliska suradnica Milana Bandića, čak je i uhićena. Drugi je Marin Strmota, demograf i državni tajnik koji je ostavku dao usred pressice. I broj tri je Damir Krstičević koji se ponio moralno i vojnički kada je ostavku dao nakon pada vojnog aviona u kojem su poginula dva pilota. To je to. Troje ljudi koje je preuzelo odgovornost. Troje moralnih. I to je Hrvatska.