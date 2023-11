ZAČARANI KRUG ROMA Kablovi pod naponom iznad glava djece, tu ni Hitna ne može doći: Pričamo desetljećima, nema sluha...'

Kad ne pucaju, siluju mačke ili mrtvi pijani leže naokolo i rade nove Rome. To je nekidan o Romima u Međimurju na Facebooku napisala članica HDZ-a i liječnica Dijana Zadravec. To je s razlogom naljutilo Veljka Kajtazija, koji je to prozvao rasizmom, rekao joj da psihički nestabilna i pod stresom, i preporučio joj da se javi liječniku. Onda se opet javila Zadravec, kaže da je njegov odgovor seksistički napad i da je građani podržavaju. Nas nisu zanimale ni svađe ni prepucavanja, nego što se stvarno događa u naselju Kuršanec koje se spominje