Kad ćemo na izbore i tko će s kim? Direktov gost: 'Domovinski pokret kao joker zovi HDZ-u'

Gost Direkta bio je politički analitičar Krešimir Macan.

Što kažeš na ovaj HDZov manevar - mi smo jako dobri Sveti Nikole i ukidamo vam prirez a zločesti gradonačelnici krampusi povećati porez na dohodak?

To govori da je HDZ za razliku od drugih već u kampanji. Pola zaposlenih prima plaću ispod 6000 kuna, ispod 800 eura. A konzistentni birači se nalaze među slabije obrazovanim i oni koji time automatski imaju manje plaće. I ako je njima na 800 ili 700 eura dobiju 40 eura e to je njima velika povišica. Znači, 300 kuna gore je njima ipak povišica.

Ništa zasad ne znamo o izborima: znamo da predsjednik i državno izborno povjerenstvo misle da isti dan ne trebaju biti i parlamentarni i europski izbori. Što misliš ti o tome'?

Njihovi argumenti su logični jer se radi o dva odvojena zakona i bilo bi puno problema u provedbi. Ali se može. Bitno je da ne postoji zakonska prepreka da se to napravi. Pitanje je bi se onda izgubila jedna ili druga kampanja. Pretpostavljam da bi se izgubila europska kampanja. Bila bi veća izlaznost, ali to bi značilo da bi u EU parlament ušli ljudi koji inače ne bi ušli

Kad bi Europski izbori bili skupa s parlamentarnima postigli bi se da je veće izlaznost?

Ali je pitanje da one dvije stranke, HDZ i SDP, koje su dijelile po 4 mandata bili dobili nužno ta četiri mandata.

Znači to njima ne odgovara?

Pa uvijek je manja izlaznost odgovarala većim strankama jer njihovi uvijek izađu, oni ih nekako izvuku. Evo, laburisti nisu stajali loše 2014. Imali su 7 posto, ali na kraju nisu izvukli ni 3 i pol posto na Europskim izborima. Tu je taj nekakav trik. Kad bi bili zajedno s parlamentarnim onda bi pogurali sve da uđu u parlament. To bi onda moglo značiti da netko od HDZ-ovih ili SDP-ovih ljudi otpadne. I to je računica. HDZ je govorio od početka da bi to bio Uskrs, nekakvo proljeće i ima smisla da bude proljeće. Imamo onu božićnu pauzu do 15. siječnja. I onda bi parlamenta bilo nekih mjesec danas, raspustio bi se i onda ide 2 mjeseca kampanje

Izgleda da se predsjedniku to ne sviđa. On govori da izbori trebaju biti uredno, svake 4 godine. Znači on navija da budu u ljeto, a priča se kao da Plenković planira da budu na proljeće

Pravilo na koje se Milanović poziva ne postoji. Na vladajućima je da u zadnjoj godini odrede kad će raspustiti Sabor. Većina raspušta Sabor. Ali ako je Milanović protiv neće biti na isti dan.

Ovo je bilo o datumu izbora, ajmo sad malo o sadržaju izbora

U ovom trenutku je možda najteža ekonomska situacija umirovljenicima zbog inflacije. Tu se nešto događa, HSU je bio koalicijski partner koji se dosad izborio, ali Hrelja je otišao, znači tu se nešto događa, a oni su zahvalno biračko tijelo, s malim primanjima i pod udarom inflacije.

Nova treća opcija?

To bi se moglo. Nije slučajno himna HSU-a. Tu će biti borba za umirovljeničke glasove.

Što možemo očekivati od Domovinskog pokreta i jesu li oni sad bez Škore slabiji i mogli igrati ovdje neku važnu ulogu?

Joker zovi HDZ-u. Jasno je da MOST ne želi. MOST bi činio sve da HDZ ode i okupio bi cijelu opoziciju kontra HDZ-a, a Domovinski pokret se izričito ne ograđuje. On jedino kaže da ne želi biti s Pupovcem u koaliciji što može biti problem u slaganju, ali politika je pragmatična pa će se na kraju dogovorit. Ali pogledajmo, u Slavoniji nema nikoga osim njih i HDZ-a. Oni će definitivno, ajmo reći, i da ne rade ništa imati dobar rezultat u Slavoniji.

Vidjeli smo jučer premijera kad ga je bombardirao galeb, a Ivu Sanadera je isto tako pogodila ptica. Je l' to sreća ili prokletstvo?

Pa vidjet ćemo. Uvijek se kaže da je sreća, pa ajmo tako. Ali pitanje je što se dogodilo u međuvremenu. Možda je taj joker iskoristio negdje drugo.