Kako izbušiti rupu u zidu i objesiti policu. Kako se farba, kako gleta. Što se radi s tiplama i kako promijeniti sifon. Ako ne znate, sve to možete saznati u Priručniku za kućne popravke za žene, kojeg će budimo iskreni koristiti i mnogi muškarci. Napisala ga je, rukom nacrtala i objavila umjetnica Nika Rukavina, koja se popravcima bavi od djetinjstva, a važnim vještinama uči i druge.

Slikarica, kiparica, multimedijska umjetnica i kućna majstorica. Svestrana i talentirana Nika Rukavina sve nas želi naučiti kako koristiti bušilicu.

Najvažnije je, imati dobar borer, dobru bušilicu. I to je to. Mislim ova bušilica je lagana pa se može držati jednom rukom. Ako je bušilica teža onda treba koristiti cijelo tijelo, nabiti se malo s ramenom da je lakše", objašnjava nam Nika Rukavina.

Sve to možete pronaći u Priručniku za kućne popravke za žene. Tamo možete saznati kako pofarbati stan, pripremiti zidove, očistiti sifon, promijeniti kartušu na špini i doznati što je kartuša. Upute i ilustracije je napravila Nika za jednu izložbu u Beču.

"Kući smo većinu popravaka i toga radile mama i ja, a dosta toga sam naučila gledajući strica. Dosta toga sam naučila gledajući majstore kad bi nam došli.Uvijek bi gledala što rade. Podjela na muško ženske poslove, pogotovo danas ne bi smjela postojati.", govori nam Nika.

Oduvijek je popravljala, a s obzirom na to koliki su umjetnički honorari tako je i dodatno zarađivala. Nedavno je u suradnji s Vox Femineom organizirala i radionice gdje je polaznice učila sve o kućnim popravcima.

"Žene su me u životu pitale da im neke stvari popravim, da im dođem pomoći, izbušiti rupu ili staviti neku policu. Pogotovo danas u tom svijetu gdje radimo svi za kompjuterima, sjedimo, radimo taj mentalni rad koji nije odmah vidljiv. Mislim da postoji posebna satisfakcija kada napraviš nešto s rukama jer to je odmah tu, odmah je vidljivo", objašnjava.

Riječka umjetnica se ne bavi samo alatima. Za projekt Knjiga nevidljivih utjecaja tražila je sve one rečenice koje se ponavljaju djevojčicama kako bi ih se ukalupilo. Za nju je to bila: 'Ne budi toliko emotivna'. Nakon što ju je isklesala u kamen - rečenicu je razbila i toga se oslobodila. A to je ponudila i publici.

"Meni je cilj da pokažem ljudima da postoje drugačiji načini. Da ono što nam je rečeno da moramo tako, ono što nam društvo nameće, da ono što sami sebi namećemo, da ne moramo tako. Postoje i drugi načini i drugi odabiri i ne moramo živjeti život kroz ono što nam je rečeno da moramo",zaključuje.

Hvala Niki što nas na to podsjeća, a i što nas uči ono što nas nisu naučili. Zato nabavite svoj primjerak priručnika. Koristan je, a i dobro izgleda na polici.