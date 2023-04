Zbog nje se u Americi događa što nije nikad prije. Zbog nje je prvi put u povijesti podignuta optužnica protiv jednog bivšeg američkog predsjednika. Zbog nje bi Donald Trump mogao završiti u zatvoru.

Ona je bivša striptizeta i zvijezda filmova Mlado i Analno, Trnoružica XXX i Svemirska jaja.

Koja je u svojoj karijeri pokupila 34 nagrade. Ona je Stephanie Gregory Clifford poznatija kao Stormy Daniels. O tome što se događalo s Donaldom Trumpom zadnjih tjedana u Direktu ste već sve čuli.

Sad je vrijeme za priču o ženi koja je svojedobno po striptiz klubovima imala turneju: učinimo Ameriku ponovno napaljenom.

"Reći ću ovo još jednom. Nisam imao seksualne odnose s tom ženom, gospođicom Lewinsky" govorio je 1998. bivši američki prredsjednik Bill Clinton.

Imao je, ali to ga nije koštalo pozicije. Zato bi moglo koštati Donalda Trumpa.

Jeste li znali išta o 130 tisuća dolara koji su isplaćeni Stormy Daniels?, upitali su Trumpa, a odgovorio je: "Ne".

Na pitanje zna li od kuda je nabavljen novac za tu isplatu, opet je odgovorio: "Ne".

A znao je da ga je nabavio njegov bivši odvjetnik koji je porno zvijezdu i isplatio. Izbornu prevaru Michael Cohen priznao je 2018. i za to dobio tri godine zatvora.

"Žalim zbog dana kada sam rekao "da" gospodinu Trumpu. Sramim se jer znam što je gospodin Trump. On je rasist, on je prevarant, on je varalica", rekao je bivši Trumpov odvjetnik Cohen još 2019.

Stormy Daniels dobila je 130 tisuća dolara za šutnju, ali bivša porno zvijezda nije ušutkana.

Na pitanje o tome kako se osjeća zbog mogućeg svjedočenja na sudu koji će se gledati diljem svijeta Daniels je rekla: "Radujem se tome. Ništa ne krijem. Jedina ovdje govorim istinu".

Trump tvrdi da nikada nisu bili u hotelu zajedno, da nikada nisu bili u vezi. A ona, da se ne boji suočiti s Trumpom na sudu jer ga je, kaže, vidjela golog.

"Mislim da mi je tada prošlo glavom da pokušava biti kao Hugh Hefner. Ali znatno manje seksi verzija", rekla je Daniels.

Od porno vesterna, preko znanstveno fantastičnih pornića u kojima glumi kraljicu galaksije i Laru Croft, do Trnoružice. Stormy Daniels bila je i striptizeta i pornoglumica. Više puta je proglašena glumicom godine, čak osam puta i najboljom redateljicom filmova za odrasle. 2006. upoznala je Donalda Trumpa na golf terenima, nakon čega je s njim imala aferu.

"Ljudi misle da sam ga ucijenila, da sam ga htjela ucijeniti tražila bi puno više od 130 000 dolara. Dodala bih jednu nulu na to. Ja sam poslovna žena, a to je uvredljivo", kazala je Daniels.

U svojoj knjizi otkriva da je Trumpa za vrijeme njihovog sastanka zvala Hilary Clinton, da joj je bivši predsjednik priznao da on i Melania ne spavaju zajedno u istom krevetu, kao i da joj je seks sa Trumpom bio najdosadniji u životu.

Trumpovi pristaše su joj godinama prijetili, Trump ju je na Twitteru vrijeđao, a ona je šutjela sve dok Trumpov odvjetnik nije priznao da joj je novcem iz kampanje platio da šuti.

"Dakle, godinama se gospodin Cohen ponašao kao da je iznad zakona. Predstavljao se kao posrednik gospodina Trumpa. Nije mislio da mali čovjek, odnosno žena, a posebno žena poput mene, nešto znače, rekla je Daniels.

Trump je preživio dva pokušaja opoziva, optužbe za nerede u Kapitolu, a pitanje je može li preživjeti oluju u čijem je središtu Stormy.

"Trump se pridružuje nekim od najznačajnijih ljudi koji su bili uhićeni. Isus. I Isusa su uhitili. Istina je, da. Isus je bio uhićen. Stalno zaboravljam da su ga uhitili i da su mu sudili zato što je platio Judi da plati Mariji Magdaleni da ne kaže nikome da ga je udarala po stražnjici svitcima s Mrtvog mora", našalio se američki voditelj Stephen Colbert.

U svakom slučaju, prije potencijalnog Trumpovog političkog uskrsnuća, morat će se suočiti sa Stormy.