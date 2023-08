Kako savršeno uslikati kišu meteora? Nagrađivani astrofotograf za Direkt otkrio tajne lova na ovu atrakciju

Meteorski spektakl okupit će sljedećih dana zaljubljenike u svemir. Noćno nebo bit će itekako atraktivno jer nam stiže meteorski roj Perzeida, poznatiji kao "suze svetog Lovre". Zato smo razgovarali s Božanom Štambukom, fotografom koji se posebno bavi astrofotografijom.

Za vikend nas na nebu očekuje oko 100 meteora na sat pa ste najbolja osoba za pitanje - gdje ih je najbolje promatrati i u koje vrijeme?

Što se tiče Perzeida, oni su aktivni od 25. srpnja do 20. kolovoza, a ovaj vikend je njihov vrhunac - u noći s 12. na 13. kolovoza će biti njihov vrhunac i najbolje vrijeme za njihovo promatranje je tamo iza astrološkog sumraka, otprilike negdje iza 10 sati navečer. Maksimum aktivnosti očekuje se u satima pred zoru kada se očekuje negdje od 50 do 100 meteora po satu. Što se tiče lokacije, najbolja lokacija za promatranje su što dalje od gradova i što dalje od umjetnih svjetala. Ako se nalazite na mjestu gdje s lakoćom možete prebrojati zvijezde na nebu, onda vam ovaj događaj neće biti toliko atraktivan. Ali i dalje je moguće vidjeti one najsjajnije meteore.

Da. Snimate Perzeide već godinama. Na vašim ste stranicama objavili i kratki vodič. Što je najvažnije što moraju znati svi koji kreću u lov na ovu atrakciju, ali žele uhvatiti dobru fotografiju?

Astrofotografija je jedan od najtežih oblika fotografija i o njemu bih stvarno mogao pričati satima pa ću sad samo ono najosnovnije. Prvo bi bilo dobro da ako idete na neke udaljenije lokacije, da javite barem jednoj osobi gdje ćete biti i kada se planirate vratiti. Dobro je slojevito se obući i ponijeti vodu sa sobom i napuniti baterije. Kada dođete na lokaciju, dajte si bar 20-ak minuta da vam se oči priviknu na mrak i promatrajte nebo minimalno sat vremena kako biste uživali u kiši meteora. Što se tiče snimanja kiše meteora, dobitna kombinacija je širokokutni objektiv, čvrst stativ i mnogo uzastopnih ekspozicija. Objektiv je najbolje usmjeriti ne prema sjeveroistoku gdje se nalazi ishodišna točka meteora jer tu je njihov, ajmo reći, red najkraći. Postoji ta prednost snimanja da snima koliko god možete. Osobno nisam snimao nikad kraće od tri sata što se tiče kiše meteora.

