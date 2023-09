Neki na konjima, neki u helikopterima, ali većina uz svoja vozila - slovenski policajci pojačano nadziru granicu s Hrvatskom, sve kako bi one koji ju ilegalno prijeđu pospremila u marice. Baš su to jutros doživjeli Muhamed iz Maroka i njegovi suputnici.

"Plivao sam kako bih ušao u Hrvatsku. Iz Hrvatske sam također preko rijeke stigao u Sloveniju. Nemam planova, ali mislim ići u Španjolsku ili Italiju", rekao nam je Muhamed.

A baš zato što su ljudi poput Muhameda granicu prelazili gotovo četiri puta češće otkako je Hrvatska ušla u Schengen, Slovenija je obznanila pooštreni režim.

"Ovdje nije riječ o kontrolama na unutarnjim granicama. Daleko od toga. Samo kontroliramo taj dio teritorija. Riječ je o kompenzacijskoj mjeri policije. Riječ je o točkama koje policija sama procjenjuje", objasnio je slovenski ministar unutarnjih poslova Boštjan Poklukar.

Punktova je šest, tri su blizu Zagreba, još tri nalaze se kod Istre. Ali nisu na samoj granici. Prošlog tjedna smo u Direktu upravo s graničnog prijelaza Harmica-Rigonce pričali o mogućnosti da se ponovno uvedu kontrole na granicama.

Tada smo rekli kako ta opcija još nije na stolu, ovaj tjedan je pokazao da doista i nije, jer auti na graničnom prijelazu slobodno prolaze, i dalje nema kućica gdje se pregledavaju putovnice. Jedino što je novo jest da slovenska policija ima pojačane kontrole, ali ne na samim prijelazima, nego u njihovoj blizini.

I to vrlo blizu, tek par stotina metara od bivšeg prijelaza stoji prva patrola, još malo dalje, kod željezničke pruge je policijski kombi. No, kako kažu i sami policajci, taj su prostor uz prugu i dosad pojačano nadzirali, jer su ustanovili da migranti baš tim putem ulaze u Sloveniju. To će nastaviti raditi i dalje.

Iako sada postoje veće šanse da vozače iz Hrvatske zaustavi policija, Slovenci tvrde će zaustavljati - sumnjivce.

"Izvodit ćemo prikrivene civilne kontrole prekograničnog prometa. Tako otkrivamo krijumčare migrantima", kaže Marko Gašperlin, direktor Uprave uniformirane policije Slovenije.

A iako incidenata s migrantima nisu imali, stanovnicima uz granicu nove mjere ulijevaju sigurnost.

"Kod nas je ludnica, migranti prolaze kroz dvorišta, nema mira čitav dan i noć", rekao nam je Marko.

"Strah nas je, čujte, nije ti svejedno. Ja ne bi išla sama po noći van. Ja se bojim. Ali nikome ništa ne naprave", kaže pak Marija iz Rigonca.

I hrvatska vlada slovenski režim tumači kao potez zbog ljudi uz granicu, koji i sami prakticiramo.

"To je uobičajeni način postupanja koji ni na koji način neće ometati nesmetan prijelaz granice, kad je riječ o šengenskoj granici između Hrvatske i Slovenije", uvjeren je Andrej Plenković.

Iako, na pitanje je li moguć povratak na stare granične kontrole, šef slovenske policije, kaže "nikad ne reci nikad".

Zato će se gotovo sigurno odgoditi rješavanje drugog problema. Jer mjesto Rigonce ujedno je i jedno od posljednjih mjesta gdje i dalje postoji žilet žica na granici, sada zarasla u gusto žbunje. Aktualna vlada premijera Goloba najavila je da će je kompletno ukloniti i to s argumentom da migranti ionako više ne prelaze preko rijeka i livada, nego idu prugama i cestama. No, zbog aktualne uznemirenosti lokalnog stanovništva, teško je očekivati da će je baš sada ići micati.

Možemo zaključiti kako su prijetnje na granicama, čak i kada realno ne postoje, uvijek dobra prilika političarima da se skrene fokus s nekih drugih, za život građana važnijih tema.