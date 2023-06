Noćenje u hotelu s 4 zvjezdice u turskoj Antalyi u srpnju od 88 do 250 eura. Isto to u Rovinju od 207 do 518 eura. Soba u Lisabonu već za 47 eura, u Dubrovniku je najjeftinija za 74 eura. Put od Zagreba do Supetra autom 113 eura, let do grčkog otoka Krfa već od 25. Je li Hrvatska postala previše skupa?

"Srednjom staležu je sigurno preskupo, onima s manjim primanjima nedostupno, jedino tko ima lovu - sve mu je dostupno", kaže Zagrepčanka Ana. Njezina sugrađanka Mia Luka kaže da ima prijateljicu na moru pa će ići na more.

A svi oni bez prijatelja teže se snalaze. Dobro da turizam ne ovisi o domaćim gostima.

Jing iz Malezije kaže da su cijene ovdje dosta razumne, dok Camilla iz Cipra ne misli tako.

"Pomalo je skupo, ali je u redu."

Alex iz Nizozemske tvrdi da je jeftinije nego doma.

" Ali cijene nisu toliko niske koliko sam očekivao da će biti. Mislim da cijene rastu i ovdje", ističe.

I tu je Alex u pravu. Prema podacima Eurostata iz 2022. godine 51% Hrvata ne može si priuštiti tjedan dana godišnjeg odmora izvan kuće.

"Prosječnom građaninu, ako gledamo sve one izjave o prosječnim plaćama ljetovati u Hrvatskoj za Hrvate je postalo preskupo", kaže Ana Magdić, voditeljica prodaje turističke agencije u Zagrebu.

Njemački ured za statistiku je usporedio cijene smještaja i hrane u turističkim destinacijama i Njemačkoj. Došli su do zaključka da su Turska i Albanija 56 posto jeftinije nego Njemačka, Portugal i Malta 28%, Grčka 21, Španjolska, Poljska, Češka - 18 posto. Hrvatska je skuplja od svih ovih zemalja - a jeftinija od Njemačke 17%.

"Najviše se traži Grčka, Turska, a i Egipat je dosta popularan. U Egipat možete s nama putovati cijelu godinu, za 600, 700 eura. Znači, ljetovanje u paketu s avionom i all inclusiveom", ističe Magdić.

Nijemci su podatke o ljetovanju prikazali na vrlo jednostavan način. Ono što ćete u Turskoj platiti 1000 eura, u Portugalu ćete za to izdvojiti 1636 eura, u Grčkoj 1795, a u Hrvatskoj - 1886 eura. Da je Hrvatska skupa znaju i u Srbiji pa možda i zato umjesto na bliži Jadran lete za jeftiniji Tunis.

"Ljudi koji su bukirali u januaru za ovaj period, oni su mogli za jedno 500, 600 eura po osobi mogli da dobiju kvalitetan hotel s dobro all inclusive uslugom. To je neki omjer cijena. Ima i nekih skupih aranžmana, ali ovo je za one koji hoće maksimum za pristojnu cijenu", kaže nam Marija Nedeljković, vlasnica turističke agencije u Srbiji.

Ništa pristojno nema u tome da si Hrvati više ne mogu priuštiti vlastitu obalu. Za sve one koji nemaju svoju valu izgleda da je ipak Alžir i Španjolska.