'Kaotična, sramotna Skupština, pravo je čudo kako se cijeli ovaj kaos nije odrazio na igru momčadi'

Oko tisuću Bad Blue Boysa, procjenjuju mediji, okupilo se ispred Sheratona. Očekivali su da je danas dan kad će Dinamo reći konačno 'zbogom' Mamiću i njegovim ljudima, očekivali su novo vodstvo.

Urlali su "Slobodni Dinamo", palili baklje, skandirali protiv Mamića, usput vrijeđali Mamićeve ljude na putu prema skupštini. Kaotične su bile scene danas u centru glavnog grada,ali na kraju svega ništa. Jer nije izglasana nova uprava. Dinamom sada upravlja troje ljudi: Mirko Barišić, Dario Šimić i Vlatka Peras.

Kaos ispred Skupštine, kaos i na Skupštini. Od početka je krenulo s uvredama, psovkama, prijetnjama, pauzama, bilo je burno kao nikad prije. Kad su Mamićevi ljudi vidjeli da nemaju većinu, jer glasanje je završilo 36:34, napustili su skupštinu, srušili su kvorum. Ipak, veliku je pobjedu izborio 86-godišnji Mirko Barišić. Kreće nova era u zagrebačkom klubu.

Što se zapravo dogodilo rastumačio je naš reporter Marko Vargek koji je s glavnim akterima razgovarao kad je sve završilo.

"Oko 22 sata bila je tišina, a prije dva sata ovdje je gorjelo. BBB su priredili pravi show ispred hotela gdje se održala skupština Dinama. Ostavili su puno tragova, puno smeća, bit će posla za Čistoću. Čini se kako je Dinamo u nekom procesu pročišćavanja, barem prema onom što se dogodilo na Skupštini.

A dogodilo se to da se Mamićeva struja predvođena Damirom Zorićem, Mamićevim kandidatom za predsjednika, povukla sa Skupštine i tako srušila kvorum. Kaotična je bila skupština, zapinjalo je već od prve točke dnevnog reda na najbanalnijoj stvari, a to je izbor radnog predsjedništva.

Nije pobijedila Mamićeva struja, ali nije pobijedila niti Barišićeva struja. Kaže se status Q. No može se reći da je ovo poraz Zdravka Mamića koji sad gotovo više da i nema pozicije u vladajućim strukturama Dinama, a do sljedeće Skupštine je 10 mjeseci. Klubom će vladati Mirko Barišić kao predsjednik s dva člana uprave a to su Dario Šimić i Vlatak Peras.

Razgovarali smo s Damirom Zorićem kojem je dans prestao mandat u izvršnom odboru. Rekao je kako je čak ponudio ruku pomirenja, ponudio je dogovor Mirku Barišiću, no nije mu uspjelo", kazao je Vargek.

Damir Zorić izjavio je za nas: "Ovo je poraz Dinama. Mi smo cijelo vrijeme nudili dogovor, bili smo konstruktivni i u izvršnom odboru i kasnije u pregovorima s ljudima s kojima smo razgovarali. Nudio sam dogovor i Barišiću sam: Predsjedniče, mi nismo nužno protiv toga da se vas dira".

Naš reporter Vargek nastavio je: "Kaotična, rekao bih čak i sramotna skupština, neorganizirana za klub poput Dinama, no to će sada biti zaboravljeno i važno je ono što će se događati u sljedećim danima. Mirko Barišić je najavio kako se počinje raditi na novom statutu, a statut je bio predmet dogovora BBB i Mirka Barišića".

Barišić je rekao da je to je prioritet, da se što prije dođe do forme i da statut bude podloga da se Dinamo modernizira, ali uz podršku i sduejlovanje navijača.

Mirko Barišić dakle može biti zadovoljan, smatra Vragek, jer nastavljat će upravljati klubom.

"Zdravko Mamić će zasigurno imati nekog asa u rukavu i sumnjam kako će odustati. Kreće se u izradu novog statuta, nastavlja se s planovima za izgradnju novog stadiona. Pravo je čudo kako se cijeli ovaj kaos, mjesečna lobiranja nisu odrazila na igru momčadi. Dinamo suvereno plovi u hrvatskom nogometnom prvenstvu iako se zlatna generacija polako osipa nakon što je Mislav Oršić otišao u Southampton i Ademi prodan u Kinu. Dinamo ovisi samo o rezultati. Njegove financije ovise samo o rezultatima i to je nešto na čemu će Mirko Barišić i novi ljudi iz Izvršnog odbora koji će biti izabran za dva dana sigurno držati fokus i dalje", zaključio je Marko Vargek.