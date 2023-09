Dino hipnotizira i danas jer od njegovih pjesama odmah se krenete njihati u ritmu i najradije biste zaplesali.

"Ne mogu ja pivat, znaš, ono, ko Ivo Robić, jednu pismu pa drugu pismu ko Vlado Kalember, pivan ko Dino", jednom je rekao sam Dino Dvornik.

Pjevao je kao nitko drugi u ritmu kakav je tada bio nepoznat. Dino je imao svoj đir.

"Sve je to tada bilo jednostavno toliko trendi da su u svim diskografskim kućama, sjećam se da su nam rekli, a i njemu, pričao nam je to, da je to premoderno za Balkan i da to neće proći", ističe pjevač Sandi Cenov.

Ali prevarili su se. Dino je bio daleko ispred svog vremena, svjetskom funku dao je splitski šarm. Ali i pokrenuo neke nove trendove. Drugačiji spotovi, ples na pozornici i upadljiva odijela kakva se do tada nisu viđala. Učiteljici je jednom rekao kako mu matematika neće trebati u životu jer njemu je u glavi - samo muzika.

"On nije pisao note, njemu je ritam bio na prvom mjestu. On bi došao u studio, počeo lupati po nekoj kutiji i rekao 'E, sad ćemo mi na temelju ovog ritma složit bas dionicu, složit gitarsku dionicu, ja ću složit pjevanje, nek mi netko napiše tekst'", prisjeća se glazbeni kritičar Bojan Mušćet i dodaje da se prvi tu našao Gibonni.

I tako su nastale Zašto praviš slona od mene, Jače manijače, Ti si mi u mislima.

Živio je na Spinutu u zgradi koja se zvala Kineski zid, i tako je nastao istoimeni prvi bend kojeg je osnovao s bratom Deanom. Glumio je sina Roka Prča u Našem malom mistu, a onda se okrenuo funku sa 17, u stilu Jamesa Browna.

"Jednom smo radili 20 sati bez spavanja, izašli smo ispred studija na Šalati i legli malo na klupu i zaspali da dođemo malo sebi. Nakon kratkog vremena me probudilo dahtanje. Otvorio sam oči i vidio sam psa vučjaka i policajca koji je tu kontrolirao za vrijeme koncerta, i valjda su mislili da smo prosjaci", otkriva pjevač Senna M.

Sennu M naučio je plesati, a cijela Hrvatska je gledala kako kralj funka igra playstation jer Dvornikovi su bili reality hit. Amerikanci su imali Ozzy Osbourna, a mi prgavu familiju.

Briljantan u glazbi, u životu i problematičan. Znao je reći da je drogu uzimao zbog glazbe, u tom zanosu je radio, ali ga je to kasnije koštalo zdravlja. Izlasci s Dinom bili su posebni, o tome je pričao i Giuliano u podcastu Inkubator.

"Završili sve, ujutro se dižem, ovaka mi glava, nemoš je držat, stojim za stolom. Pijem kavu, ona pije meni i dolazi Dino. Šta je brate, ovo, ono, ajmo u đir, lijep je dan. Cijeli je nasmijan, a ja njemu Dino pusti me glava me boli", ispričao je pjevač.

Sandi Cenov kaže da je kreativno ludilo bilo prisutno u svim njihovim druženjima. "On nije bio samo glazbenik, on je zaista živio tu glazbu, to svoje ludilo. On nas je sve usmjerio u to doba, on je bio prvi", dodaje.

I naši sugovornici kažu, uspomene na Dinu su friške, iako je prošlo 15 godine. Objavu na Instragramu posvetila mu je i supruga Danijela.

"Gledala sam njegove uspone, ali i njegove padove, bodrila ga i vraćala mu snagu kad ni ja svoju nisam imala. I da je živ, vjerojatno bi bila uz njega jer od njega se nije moglo otići bez da se vratiš. Bio je Pelin i Med", napisala je.

Nema izlaska u kojem se ne zavrti barem jedna njegova pjesma, i jedino što možemo reći, tata funka, kako su ga zvali - neće biti zaboravljen.