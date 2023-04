Afera Kajmak, tako je Jutarnji list nazvao raspravu koju je pokrenuo Luka NIžetić. Pjevač je nakon posjeta Rovinju napisao da je sve bilo super, osim kuglice kajmaka za 9 eura.

Pa su mu se krenuli javljati ljudi od svuda s komentarima da to nisu normalne cijene.

Jer, prva je sezona u eurima.

Svatko fura svoj film. Dok su jedni u skafanderima, drugi su upravo izašli iz mora, jer u Opatiji je more izbora - tako je opisuju turisti čak i kada je riječ o cijenama.

"Samo treba pronaći mjesto. Obično je na turističkom dijelu uvijek skuplje, ali postoji izbor. Volimo kada je lijep pogled i morsku hranu", priča Nora Szuna.

Domaću su ribu platili 25 eura, no naravno da postoji i skuplja varijanta.

"Volimo ribu, morsku hranu. Oko 50 eura, 60. To je u redu", rekla je Monica Szabo iz Mađarske.



Ali za kilo brancina ovdje ćete platiti 79 eura.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

To je restoran u hotelu s pet zvjezdica u kojem sobu sada možete dobiti za 300 eura, u sezoni za 500. Gostima koji ovdje dolaze cijene nisu previsoke.

"Vina imamo iz cijelog svijeta doslovce- od 30 eura do 2000 eura. Gosti kada kod nas dođu znaju gdje dolaze i zašto dolaze. Recimo, ako gledamo za dvije osobe, jednostavniji ručak sa bocom vina oko stotinjak eura, a ta cifra može narasti i na 500 ili više eura. Ovisno o tome koje se vino pije", govori Davor Kapetanović, direktor hotela.

Kilogram kvarnerskih škampi ovdje košta 85 eura, ali recimo degustacijski meni od četiri slijeda je 62, od sedam sljedova sto eura.

"Strancima sigurno nije skupo, kad gledate prosječnu plaću njihovu i našu to je sigurno za njih povoljno. Mislim da nije posvuda skupo da ima oko tržnice za euro euro i pol kavu popiti, tako da je to povoljnije i ima objekti na tržnici koji praktički nude dosta jeftine marende", govori Ante Štampalija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Domaći znaju gdje će otići ako žele povoljnije proći, u ovoj ulici kava košta euro i pol, to je za makijato. Pizza se u centru Opatije može pojesti za devet eura, ona najskuplja je ona s tartufima i koša 14 i pol eura.

No, mnogi turisti u Opatiji cijene ni ne gledaju. Prije svega žele isprobati domaću hranu, a od ozbiljnog turističkog grada očekuju i ozbiljnu ponudu.

Mala porcija Sashimija košta 20 eura. Servirali su tunu i losos, kažu, za kvalitetu namirnice to je povoljno.



"Možete ručat, večerat već po 20, 30, 40 eura po osobi, a to se može penjati i do stotinjak eura cirka", priča Dražen Marot, voditelj restorana.



"Spremam se za kavu i mislim gdje bi otišla, gdje je povoljna cijena. Ali Opatija je opet lijepa i možda se isplati ponekad sebi dozvolit da malo uživaš", govori Lana Vajs iz Rijeke.



Predsezonska Opatija, dakle, nudi sve. I povoljne cijene za snalažljive, ali i luksuz u koji bi se kuglica kajmaka od devet eura koja je šokirala Luku Nižetića, mogla savršeno uklopiti.