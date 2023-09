Tko (ni)je volio ići u školu?

"Ono što se uglavnom sjetim iz školskih dana je tuga, jad i čemer. Iz razloga što nisam baš bio najbajniji učenik. Sve ono što se tražilo od mene, meni je to bio napor i nisam to htio raditi. I zapravo sam jedva čekao da sve to završi, da dođu ljetni praznici", kaže glumac Dušan Bućan.

"Najčešće se sjetim kako sam bila ponosna, kad smo bili primani u pionire. I kad smo dobili one kapice, titovke i marame. I tamo smo polagali zakletvu, to je bilo jako svečano, imali smo i nekakav party", govori bivša ministrica zaštite okoliša i prirode, Mirela Holy.

"U školi mi je bilo lijepo što sam ja na klupi nacrtao tipke, i ko Beethoven, na gluho stvarao svoje prve pjesme i melodije", kaže pjevač Senna M.

"Prva asocijacija kad mi kažeš prvi dan škole su Lego kocke, legići. Moji starci su uvijek znali kako me nagovoriti da odem na stvari, na cijepljenje, vađenje krvi, u školu: Uvijek su me podmitili s nečim", poručuje inovator Albert Gajšak.

Dragi, i manje dragi predmeti…

"Pa ono što sam ja jako voljela to je bila matematika, ja nisam nikad razumjela da netko ne razumije matematiku, ona je meni bila vrlo jednostavna i vrlo jasna. U osnovnoj školi moram priznati da mi je išlo na živce domaćinstvo", tvrdi predsjednica Kluba zastupnika Centra i Građansko-liberalnog saveza, Anka Mrak-Taritaš.

"Volio sam povijest, zemljopis, biologiju, a mrzio sam, ne mrzio, ali, matematiku, kemiju i fiziku", govori pjevač Alen Vitasović.

"Meni osobno je najdraži predmet uvijek bila povijest i fizika i matematika, sve to što mi je išlo oduvijek. Nisam volio kemiju jer mi nije išla", kaže nogometni reprezentativac Borna Sosa.

"Jako sam voljela hrvatski, zato što sam bila mali knjiški moljac. Sviđale su mi se jake i matematika i fizika, a kemija mi se nije baš sviđala iako mi je mama diplomirana inženjerka kemije", tvrdi Holy.

"Matematika mi je bila najbolja strana. Nisam bio u ničemu baš loš, dobar sam bio", objašnjava Branko Bačić, ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

"Pošto sam ja kao čovjek iz budućnosti nisam volio predmet povijest. Nije mi se vraćalo tako davno. A koji mi je bio najdraži? Pa nijedan", poručuje Senna M.

Najgore školske traume…

"Moram priznati da još uvijek imam strah, znam sanjati da sam na tjelesnom i da moram preskočiti kozlić, zgrčku, i to mi nikad nije išlo", kaže Mrak-Taritaš.

"Bio sam na produžnoj, ni manje ni više, nego iz hrvatskog. I to baš sam bio jedan jedini učenik. Budući da sam bio poprilično loš iz gramatike, pisanja domaćih zadaća i tako", kaže Bućan.

Tko je bio neposlušan?

"Popustio sam u školi, i jedva sam završio srednju. Ali baš jedva", dodaje Vitasović.

"U 3. i 4. razredu, imala sam pola obrijane glave, imala sam frizuru kao posljednji kineski car, što je izazivalo dosta veliku sablazan u samoj školi", dodaje Holy.

"Poprilično sam markirao, imao sam dosta opravdanih, imao sam dosta i neopravdanih, imao sam zajedničkih markiranja sa svojim divnim razredom", kaže Bućan.

Poruka za prvašiće…

"Želim našim prvašićima i svima, bilo kojem razredu, sretnu i uspješnu, školsku godinu", zaključuje Vitasović.