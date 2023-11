U 6:15 u srijedu ujutro proći će puna četiri dana od trenutka kada se Mario Banožić, pretječući svojim terencem kamion, zabio u kombi iz suprotnog smjera. I nevjerojatno je da je toliko toga još nejasno - prije svega je li imao alkohola u krvi

1. Je li imao alkohola u krvi?

Državno odvjetništvo u Vukovaru danas se oglasilo priopćenjem u kojem piše da nije utvrđena prisutnost alkohola, i to uvidom u dokumentaciju Opće bolnice u Vinkovcima. Dokumentaciju iz iste bolnice vidio je kolega Drago Hedl. "Imam apsolutan podatak iz kojega je vidljivo da je, prilikom vađenja krvi u 6:47, a rezultat je bio validan u 7:11, taj rezultat pokazao 0,21 promila, što je kontradiktorno s onim što tvrdi DORH", rekao nam je Hedl.

2. Kada mu je uzeta krv?

Drugo je pitanje kada mu je uzeta krv. Iz vinkovačke bolnice potvrdili su da mu je uzorak krvi izvađen u bolnici, 32 minute nakon nesreće, iako se to moglo, a možda i trebalo napraviti na licu mjesta. "U svakom slučaju je potrebno uzorak uzeti što je prije moguće jer onda ćemo imati pravu sliku. Otprilike se alkohol eliminira negdje oko 0,1 gram po satu, što znači da, ako se konzumira velika količina alkohola, do određenog vremena ujutro će određena količina sigurno i ostati", objašnjava toksikolog Zdravko Lovrić.

3. Koliko je brzo vozio?

Još je jedna stvar do danas nejasna - koliko je brzo Mario Banožić vozio svoj terenac. Izvori kolege Hedla kažu da je kamion vozio 78 na sat, što znači da je brzina pretjecanja sigurno bila veća, ali ne zna se koliko. "Onda bi to značilo da je ministar svojim automobilom vozio barem 90 kilometara na sat. Danas su to komentirali neki sudski vještaci i tvrdili da je brzina bila 90 ili 100 kilometara na sat prilikom pretjecanja", kaže Hedl.

4. Je li bio vezan?

Iduća nejasnoća - je li Banožić bio vezan. Na dan nesreće išla je informacija da su sudionici nesreće bili vezani, danas se iz policijskih izvora neslužbeno doznaje - da nisu. Sudski vještak Goran Husinec kaže kako je praksa da će "vještak pogledati vozila i pojaseve, i odmah će znati jesu li bili vezani ili nisu bili. To je vrlo vjerojatno već netko utvrdio, ali se s time još uvijek nije izišlo u javnost".

5. Je li bilo propusta u očevidu?

Pitanje je, dakle, i je li bilo propusta u očevidu - od toga je li počeo na vrijeme, preko toga kako je vođen. "Zašto je promet bio zatvoren tek dva sata nakon nesreće, a ne u vrijeme kada je policija tamo stigla, jer vidjelo se odmah da je to težak udes i znalo se da je jedna osoba poginula. Sigurno bi se sam očevid mogao raditi puno preciznije, konkretnije i jednostavnije da je cesta zatvorena", smatra Hedl.

6. Što je znala Vlada?

Važno je i pitanje što je o svemu od subotnjeg jutra znala Vlada, posebno o nalazu krvi. "Jesu li oni znali za taj nalaz ili nisu, odnosno jesu li lagali javnosti ili ne, jer situacija da je bilo alkohola u krvi ipak mijenja cjelokupnu situaciju, a moguće i kvalifikaciju kaznenog djela",

rekla je Sandra Benčić, saborska zastupnica Možemo.

7. Što je radio večer prije nesreće?

Do danas nismo doznali ni gdje je Banožić bio i što radio večer prije nesreće. Postoje fotografije zadnjeg dana na dužnosti ministra, prvo s proslave dana Vukovarsko-srijemske županije gdje je držao govor, onda s inspekcije budućeg Doma hrvatskih branitelja s Tomom Medvedom. Kako je proveo večer - ne zna se, ali možda je znao onaj koji ga je par sati kasnije razriješio dužnosti.

"Malo mi se ta brza reakcija premijera čini takvom da su oni znali nešto više od onoga što je javnosti priopćeno, pa pretpostavljam da je podatak koji smo problematizirali - pitanje alkoholiziranosti - bio poznat onima koji su takvu odluku donijeli", zaključuje Drago Hedl.

8. Hoće li završiti u zatvoru?

Nakon svega ostaje i pitanje hoće li Mario Banožić završiti u zatvoru. Sudska praksa je da bi, s obzirom na smrtnu posljedicu mogao dobiti bezuvjetnu zatvorsku kaznu, no vidjet ćemo vrijedi li ista praksa i za bivše ministre.