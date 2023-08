ČITANJE UZ MORE Krenuli smo u potragu za knjigama i ugodno se iznenadili. Na plažama se zaista čita: Doznali smo što je najpopularnije

Na plažama smo krenuli u potragu za knjigama i ugodno se iznenadili. Znate ono kada uoči godišnjeg odmora sami sebi kažete - e sad ću ih sve pročitati. Odaberete najbolje naslove, spakirate ih i onda vratite u često istom i nepročitanom stanju. Ipak, uvjerili smo se da se na plažama zaista čita. Doznali smo što se čita, ali i koje su preporuke za idealnu knjigu uz more. Čovjek i knjiga i dalje su nerazdvojni prijatelji, a ni mobiteli nisu uništili to prijateljstvo. Tako je u riječkoj knjižnici u srpnju knjigu posudilo čak 5800 ljudi, i stranci i domaći, a ovo su hit naslovi. Collen Hoover spisateljica je koja je ovoga ljeta pobjednica, njezinih knjiga trenutno nema pa što onda čitati dok šume valovi? "Ovo je Karen McManus, čitala sam zadnji njezin krimić na svom odmoru, zaista je napeto i preporučujem svima. Jenny Han vole i mlađi i stariji i na engleskom i na hrvatskom jeziku opet i rado je čitana. To su ljubići, lagane knjige. Lagane su i formatom pa su zgodne za plažu", pojasnila je Jelena Stipetić Šušak, koordinatorica knjižničnog poslovanja s korisnicima. Na plaži se stranice same okreću pa čak i kada ih je ispisao Dostojevski. Ima i klinaca kojima je draža knjiga od mobitela, a ako i nije, roditeljima to ne moraju priznati. Ovo je, recimo, kao kad su se krišom ispod klupe vadili stripovi. Važno je snaći se. Ipak nas i dalje vode otisnute rečenice. Više pogledajte u prilogu Ide Balen.